Кмет улови кокаин за 1,1 млн. долара по време на семеен риболов

К метът на град Тампа е открил кокаин с приблизителна стойност около 1,1 млн. долара да плува в Атлантическия океан, докато е бил на риболов със семейството си, съобщи Sky News.

Джейн Кастор, която преди да стане кмет на американския град, е била първата жена полицейски началник, е ловила риба край Флорида Кийс на 23 юли, когато е направила откритието.

Тя се натъква на пакет, увит в пластове найлон, за който по-късно е установено, че съдържа 70 килограма от наркотика.

Семейството ѝ прибрало пакета в лодката си, а г-жа Кастор записала местоположението на находката на часовника си.

Наркотикът - намерен във водите край град Марато е предаден на федерални агенти, след като кметът се свързал с шерифската служба на окръг Монро, съобщава Tampa Bay Times.

