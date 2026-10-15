Свят

Зеленски: Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ

Украинският президент коментира решението на Вашингтон да разреши доставки на руски дизел и заяви, че най-важното за страната му остава да оцелее

Василена Василева Василена Василева

15 октомври 2026, 09:14
Зеленски: Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ
Източник: AP/БТА

У крайна губи силен партньор в лицето на САЩ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за британския журналист Пиърс Морган, коментирайки споразумението между Вашингтон и Москва за доставките на дизелово гориво, съобщи „Укринформ“.

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Зеленски определи ситуацията като тъжна, като уточни, че изразява личното си мнение. По думите му Украйна не може да си позволи да проявява слабост, ако иска да оцелее, и няма намерение да се отказва от родината си.

„Това не е бизнес сделка. Става дума за живота на хората, за техните семейства и деца“, подчерта украинският президент.

Той определи като болезнен факта, че според него американският президент Доналд Тръмп застава на страната на Русия, вместо да подкрепя Украйна.

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  • Зеленски: Тръмп може да посредничи за мир

Украинският президент заяви, че Тръмп има възможност да посредничи за прекратяване на войната. Според Зеленски обаче, ако американският лидер претендира за неутралност, трябва да се придържа към тази позиция, вместо да подкрепя страна, която украинският президент смята за неправа.

Зеленски изрази мнение, че съветниците на Тръмп допускат грешка, но призна, че не знае кой влияе на американския президент и го насочва към това, което определи като погрешната страна на историята.

В същото време той отбеляза, че ситуацията е по-сложна от личните му чувства и емоции. По думите му не може да контролира развитието на събитията, а основната задача на Украйна остава да оцелее.

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  • Русия планира да увеличи износа на дизел

Коментарът на Зеленски идва на фона на информацията за предстоящи руски доставки на дизелово гориво на световния пазар с одобрението на САЩ.

Според информация на БТА Русия е заявила, че до края на годината може да започне да изнася около 300 000 тона дизел, като впоследствие значително да увеличи обемите.

Решението на Вашингтон да разреши доставките предизвиква критики от украинска страна на фона на продължаващата война. За Киев подкрепата на САЩ остава важна за отбраната на страната и усилията за прекратяване на конфликта.

Редактор: Василена Василева
Източник: Укринформ/ БТА, Елена Инджева    
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