Украйна съобщи за успехи на своите сили в Северодонецк

У крайна съобщи за успехи на своите сили в Северодонецк, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Губернаторът на Луганска област Сергий Гайдай заяви, че украинската армия си е върнала 20 процента от територията,

която е била загубила в промишления град, превърнал се в основна цел на руската офанзива в източния регион Донбас. "Не е реалистично" Северодонецк да падне до две седмици, въпреки че Русия изпрати подкрепления, увери той.

