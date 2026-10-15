След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг

С лед като бе принудена да напусне поста си като посланик на САЩ в Гърция заради сериозни обвинения в лобизъм, финансови злоупотреби и изнудване, Кимбърли Гилфойл няма никакво намерение да се прибира у дома.

Източници, близки до 57-годишната бивша водеща от Fox News, разкриват пред Page Six, че тя изпитва твърде голям срам, за да се завърне в Щатите, и е решила да остане в Европа.

Планът ѝ за бъдещето е повече от ясен - да си намери нов, изключително заможен европейски съпруг (или както близките ѝ се шегуват: „да открие своя Аристотел Онасис“).

Окончателно вън от кръга на Тръмп

Причината Гилфойл да не иска да стъпва в САЩ е не само общественият срам от разкритията за платени сметки за 100 000 долара и воаяжи с частни самолети на корабни магнати, но и фактът, че вратите във Вашингтон са окончателно затворени за нея.

„Тя приключи в света на Тръмп. Кой би я наел? Никой няма дори да се приближи до нея“, коментира вътрешен източник от обкръжението на Белия дом.

Kimberly Guilfoyle plans to look ‘for a rich European husband’ after Greek embassy exit https://t.co/E5LsSq6b4z https://t.co/3xVzEvzgAp — New York Post (@nypost) October 14, 2026

Самото семейство Тръмп вече се дистанцира категорично от нея. Сам президентът Доналд Тръмп коментира публично, че тя просто е „излизала със сина му преди време“, а според информации в американската преса, той първоначално я изпратил на дипломатическа мисия в Атина в края на 2024 г. с единствената цел „да я разкара от САЩ“ след разпадането на годежа ѝ с Доналд Тръмп-джуниър.

Тежки обвинения и „изгонване“ от орбитата на Тръмп

Срещу Гилфойл са отправени редица сериозни обвинения:

Лобизъм и конфликт на интереси: Тя е лобирала за гръцка строителна компания, свързана с нейния близък съратник и лобист Христос Марафацос, който нерегламентирано е присъствал на официални дипломатически срещи.

Финансови натиск и изнудване: Твърди се, че е поискала от американски дарител да плати нейна сметка за кредитна карта на стойност 100 000 долара, в замяна на съдействие от администрацията на Тръмп за неговите данъчни проблеми.

Неуместни инвестиционни предложения: Предлагала е на гръцки бизнесмени да инвестират 3 милиона долара в нейната марка за водка.

Луксозен живот на чужд гръб: Хвалила се е с частни полети и престои в 5-звездни хотели, платени от корабни и строителни магнати.

Въпреки че Гилфойл категорично отрече всички обвинения и заяви, че ще се бори за името си, шансовете ѝ за политическо завръщане изглеждат нищожни - което прави търсенето на богат съпруг в Европа единственият ѝ план за действие.