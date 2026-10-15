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След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг

Бившата годеница на Тръмп-джуниър отказа да се завърне в САЩ от срам след корупционния скандал в Атина. Кимбърли Гилфойл е решила да остане на Стария континент с ясен план - да си намери нов, изключително богат съпруг

15 октомври 2026, 10:40
След дипломатическото фиаско: Кимбърли Гилфойл остава в Европа да си търси богат съпруг
Източник: GettyImages

С лед като бе принудена да напусне поста си като посланик на САЩ в Гърция заради сериозни обвинения в лобизъм, финансови злоупотреби и изнудване, Кимбърли Гилфойл няма никакво намерение да се прибира у дома.

Източници, близки до 57-годишната бивша водеща от Fox News, разкриват пред Page Six, че тя изпитва твърде голям срам, за да се завърне в Щатите, и е решила да остане в Европа.

Планът ѝ за бъдещето е повече от ясен - да си намери нов, изключително заможен европейски съпруг (или както близките ѝ се шегуват: „да открие своя Аристотел Онасис“).

Окончателно вън от кръга на Тръмп

Причината Гилфойл да не иска да стъпва в САЩ е не само общественият срам от разкритията за платени сметки за 100 000 долара и воаяжи с частни самолети на корабни магнати, но и фактът, че вратите във Вашингтон са окончателно затворени за нея.

„Тя приключи в света на Тръмп. Кой би я наел? Никой няма дори да се приближи до нея“, коментира вътрешен източник от обкръжението на Белия дом.

Самото семейство Тръмп вече се дистанцира категорично от нея. Сам президентът Доналд Тръмп коментира публично, че тя просто е „излизала със сина му преди време“, а според информации в американската преса, той първоначално я изпратил на дипломатическа мисия в Атина в края на 2024 г. с единствената цел „да я разкара от САЩ“ след разпадането на годежа ѝ с Доналд Тръмп-джуниър.

Тежки обвинения и „изгонване“ от орбитата на Тръмп

Срещу Гилфойл са отправени редица сериозни обвинения:

  • Лобизъм и конфликт на интереси: Тя е лобирала за гръцка строителна компания, свързана с нейния близък съратник и лобист Христос Марафацос, който нерегламентирано е присъствал на официални дипломатически срещи.
  • Финансови натиск и изнудване: Твърди се, че е поискала от американски дарител да плати нейна сметка за кредитна карта на стойност 100 000 долара, в замяна на съдействие от администрацията на Тръмп за неговите данъчни проблеми.
  • Неуместни инвестиционни предложения: Предлагала е на гръцки бизнесмени да инвестират 3 милиона долара в нейната марка за водка.
  • Луксозен живот на чужд гръб: Хвалила се е с частни полети и престои в 5-звездни хотели, платени от корабни и строителни магнати.

Въпреки че Гилфойл категорично отрече всички обвинения и заяви, че ще се бори за името си, шансовете ѝ за политическо завръщане изглеждат нищожни - което прави търсенето на богат съпруг в Европа единственият ѝ план за действие.

Източник: Page Six    
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