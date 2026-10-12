„Тя воюва за надмощие“: Туск настоява за още по-тежки санкции срещу Москва

П олският министър-председател Доналд Туск призова всички западни страни да бъдат по-твърди в подхода си срещу Русия на президента Владимир Путин, която "воюва за надмощие", предаде Франс прес.

"Това е моментът, в който целият Запад, в това число Европа и САЩ, трябва да покаже на Русия и на Путин решимостта си да продължи политиката на възпиране на Русия с още по-твърди средства (санкции, бел. ред.)", посочи Туск по време на Варшавския форум за сигурност.

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

"Ако Украйна се бори, то тя го прави за оцеляването си, докато Русия воюва за надмощие", уточни той.

Европейските страни трябва да засилят санкциите си срещу Русия, а всички западни държави трябва да покажат солидарност с Украйна, допълни полският премиер, цитиран от Ройтерс.

ЕС няма да засилва санкциите, за да не „доубива“ Русия

"Русия не проявява интерес към сключването на примирие, намаляването на напрежението или постигането на мир. Ето защо ще отида в Брюксел, за да призова всички европейски партньори да обмислят засилването на санкциите", изтъкна Туск пред Варшавския форум за сигурността.

"Украйна не може да бъде сломена или сплашвана, както и Полша. Светът не може да бъде сломен или сплашван. Този сигнал трябва да бъде изпратен днес към всяка столица – от Варшава до Вашингтон", заяви полският премиер.