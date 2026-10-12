Любопитно

„Изваяни скули и драматичен блясък“: Вижте драстичната промяна на жените от обкръжението на Тръмп

От бляскави милиардерски съпруги до ключови фигури в политиката – дамите от обкръжението на Доналд Тръмп претърпяха пълна метаморфоза. Вижте как се промениха прическите, гримът и стилът на седем от най-обсъжданите жени в Палм Бийч през годините

Стела Христова Стела Христова

12 октомври 2026, 14:20
„Изваяни скули и драматичен блясък“: Вижте драстичната промяна на жените от обкръжението на Тръмп
Иванка Тръмп Кристи Ноем   
Източник: Getty

О т Лорън Санчес Безос до Сюзън Дел – жените, свързани с бляскавия социален кръг на Доналд Тръмп в Палм Бийч, са свикнали да бъдат в центъра на вниманието.

Серия от впечатляващи кадри „преди и след“ обаче показва колко драматично са се променили някои от най-разпознаваемите дами с течение на времето. Радикални смени в прическите, смел грим и все по-изпипан стил на червения килим са само част от тяхната метаморфоза, пише HELLO!

Феноменът дори си спечели собствен прякор в интернет: визията „Мар-а-Лаго“ – термин, използван онлайн за описание на ултра-бляскавата естетика, характерна за жените в обкръжението на Тръмп. Тя включва обемни прически със сешоар, силно изразени скули, драматични изкуствени мигли, гланц за устни и безупречен дизайнерски гардероб.

Дискусията се разгоря отново след скорошната поява в Белия дом на филантропката Сюзън Дел, чийто променен външен вид предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Ето как седем познати дами – от съпруги на милиардери до бивши телевизионни звезди и политици – промениха визията си през годините.

  • Лорън Санчес Безос

Преди да се превърне в една от най-фотографираните жени сред световния елит, Лорън Санчес Безос работеше като телевизионна журналистка с доста по-различен стил. В ранните си години пред камерата бившата репортерка за развлекателни новини предпочиташе тъмна коса с естествен обем, дискретно оформени вежди и сравнително лек грим.

Днес съпругата на основателя на Amazon Джеф Безос е заложила на пълния холивудски блясък. Тъмните ѝ кичури вече са оформени в перфектни лъскави вълни, а появите ѝ на червения килим включват драматичен грим на очите, телесни нюанси за устните и прилепнали по тялото дизайнерски рокли.

Лорън, която се омъжи за Джеф на пищна сватба във Венеция през юни 2025 г., се превърна в неизменна част от висшата мода и бляскавите събития. Двойката бе сред VIP гостите и на втората президентска инаугурация на Доналд Тръмп през януари 2025 г.

Лорън Санчес Безос
Лорън Санчес Безос Източник: Getty
  • Сюзън Дел

Филантропката Сюзън Дел наскоро попадна под лупата на дискусиите за „лицето от Мар-а-Лаго“, след като се появи до съпруга си – милиардера Майкъл Дел – в Белия дом. Двойката, която основа фондацията „Майкъл и Сюзън Дел“ през 1999 г., присъства на събитие с президента Тръмп на 7 октомври.

Външният вид на Сюзън обаче привлече неочаквано голямо внимание в мрежата. По-стари снимки показват филантропката с меденоруса прическа на пластове, деликатен бретон и съвсем естествен грим. На последните си появи тя е с по-дълга руса коса на едри вълни, силно подчертани очи и значително по-строга, изпипана визия.

Сюзън, която в миналото основа луксозната модна марка Phi, отдавна има афинитет към дизайна и висшата мода.

Сюзън Дел
Сюзън Дел Източник: Getty
  • Кимбърли Гилфойл

Трансформацията на Кимбърли Гилфойл е сред най-драстичните. Много преди да се превърне в ключова фигура в политическия кръг на Тръмп, бившата прокурорка и ТВ водеща беше омъжена за калифорнийския политик Гавин Нюсъм.

Ранните кадри от кариерата ѝ като модел и юрист показват Кимбърли с гъста тъмна коса, меки черти и ненатрапчив грим. През годините стилът ѝ стана далеч по-екстравагантен. Днес бившето лице на Fox News е позната с обемен кестеняв сешоар, силно очертани очи, дълги мигли и розов гланц.

Кимбърли, която преди това бе сгодена за Доналд Тръмп-младши, разви и специална passion към бляскавите вечерни рокли и масивните бижута. Промяната във външния ѝ вид често подклажда спекулации за естетични процедури, макар тя самата да не е потвърждавала подобни интервенции.

След края на връзката си с Доналд-младши, Кимбърли запази близките си отношения с администрацията на Тръмп и пое ролята на посланик на САЩ в Гърция.

Кимбърли Гилфойл
Кимбърли Гилфойл Източник: Getty
  • Кристи Ноем

Визията на Кристи Ноем се промени осезаемо от първите ѝ стъпки в политиката. Ранните фотографии на бившия губернатор на Южна Дакота я показват с по-къса кестенява коса, път настрани и съвсем семпъл грим.

С израстването ѝ в политиката Кристи възприе значително по-бляскава естетика – дълга коса на обемни вълни и драматичен грим. Веждите ѝ станаха по-изразени, а публичните ѝ появи вече редовно включват изкуствени мигли и блясък по устните.

Контрастът между първите ѝ официални портрети от Конгреса и сегашните ѝ снимки я превърна в една от най-често обсъжданите дами по отношение на естетиката „Мар-а-Лаго“. Промяната в стила ѝ отразява и повече от десетилетие под светлините на прожекторите, където жените в политиката са подложени на все по-строг контрол върху външния си вид.

Кристи Ноем
Кристи Ноем Източник: Getty
  • Лора Лумър

Политическата активистка Лора Лумър също претърпя видима промяна от първите си изяви пред обществеността.

В миналото Лора залагаше на съвсем различен моден подход. През последните години тя замени изсветлените кичури с тъмнокафява коса, оформена назад или на елегантни вълни. Гримът ѝ стана значително по-изразителен – с извити вежди, опушен обектив на очите и розово червило, които се превърнаха в нейна запазена марка.

Като яростен поддръжник на Доналд Тръмп, тя се утвърди като все по-разпознаваемо лице в консервативните среди.

Лора Лумър
Лора Лумър Източник: Getty
  • Ерика Кърк

Ерика Кърк днес изглежда по коренно различен начин спрямо годините, когато се състезаваше в конкурси за красота.

Бившата „Мис Аризона САЩ 2012“ в младостта си залагаше на дълга руса коса, мек очен грим и класическото излъчване, характерно за участничките в подобни формати. Днес Ерика често носи платиненоруса си коса в прибрани стилни прически или елегантни вълни, съчетани с подчертан грим и неутрални тонове червило.

Ерика Кърк
Ерика Кърк Източник: Getty
  • Иванка Тръмп

Може би най-емблематичната метаморфоза е тази на Иванка Тръмп. Най-голямата дъщеря на президента влезе в публичното пространство още като млад модел, появявайки се по светски събития с къса руса прическа тип „боб“, нежно розово червило и ненатрапчив грим.

През годините бившият съветник в Белия дом изгради изключително изтънчен и елегантен почерк. Днес косата ѝ е дълга, права или оформена на леки вълни, а гримът ѝ набляга на очертани вежди, опушен ефект на очите и телесни нюанси.

Иванка замени младежките парти рокли от моделските си години с шити по мярка дизайнерски костюми, бални тоалети и изискани бижута. След като се оттегли от активната политика, майката на три деца води по-спокоен начин на живот във Флорида със съпруга си Джаред Кушнър и семейството им. Трансформацията ѝ отразява над две десетилетия под прожекторите – от тийнейджър на подиума до бизнесдама, президентска дъщеря и майка.

Иванка Тръмп
Иванка Тръмп Източник: Getty

 

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп Мар-а-Лаго трансформация преди и след блясък висша мода стил политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Скопие атакува България заради „бягството“ на Ива Михайлова, информира ЕС

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

Изтрито съобщение, червено сърце и снимка: 3-те хода на Джорджина след скандала с Роналдо

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

МВР на РСМ: Няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от страната

„Изчезнали“ яхти, имения и самолети за $672 млн.: Как богатството на Абрамович изчезвало от счетоводните книги с едно движение на писалката

„Изчезнали“ яхти, имения и самолети за $672 млн.: Как богатството на Абрамович изчезвало от счетоводните книги с едно движение на писалката

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

DS ще позволи всеки F3VER да бъде персонализиран според желанията на клиента

carmarket.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 22 часа
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 17 часа
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 16 часа
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Призрачни вълни от дълбокия Космос: Откриха радиоимпулс, пътувал 10 милиарда години до Земята

Любопитно Преди 16 минути

Космическият феномен FRB 20240304B е пътувал през 80% от историята на космоса, за да достигне до Земята и да разкрие тайни от древния Космос

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Фискалният съвет: Държавата не е изразходвала 15,3 млрд. лв. планирани инвестиции за 10 години

Парите ни Преди 19 минути

По държавния бюджет неизпълнението е 6,4 млрд. лв., а най-слаба е 2021 г. с едва 31,5% изпълнение

Заловиха 348 кг наркотици на „Дунав мост”

Заловиха 348 кг наркотици на „Дунав мост”

България Преди 44 минути

Камионът пристигнал от Испания, а пратката с фъстъци била предназначена за Гърция

Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика

Полиглотите в парламента: Депутати владеят от китайски и арабски до 5 чужди езика

България Преди 48 минути

Професорка с китайски и френски, Владо Николов с четири езика и народни представители с арабски са сред най-подготвените полиглоти в парламента, докато Народното събрание обяви обществена поръчка за езикови курсове за 150 хил. евро

КЗП: Надценки над 100% при основни храни

КЗП: Надценки над 100% при основни храни

България Преди 53 минути

Сравнението между август и октомври показва увеличение на надценките при редица продукти

Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla

Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla

Любопитно Преди 1 час

Четиригодишната Азур излезе на преден план по време на онлайн събитие на Tesla, плезейки се пред камерата. Игривият момент се случи само броени дни след като майка ѝ Шивон Зилис официално потвърди края на връзката си с технологичния милиардер

Банките отвръщат: Печалбите ни не са скочили с 588%

Банките отвръщат: Печалбите ни не са скочили с 588%

Парите ни Преди 1 час

Асоциацията на банките в България разглежда пет твърдения за печалбите в сектора, докато правителството настоява за еднократен данък върху свръхпечалбите

.

Логиката и стратегията изпращат едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Канарите, Ураганите и Вулканите излизат на Арената за нова битка за територия

14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

Свят Преди 1 час

Директорът и още един служител са пострадали, а заподозреният е задържан с огнестрелно оръжие

Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“

Феномен в Космоса: Астрономи откриха първата планета от „второ поколение“

Любопитно Преди 1 час

Астрономи откриха доказателства за екзопланета с размерите на Юпитер, формирана от останките на умрялата си звезда

НСТС

Минималната заплата и пенсионните фондове разделиха синдикати и работодатели в тристранката

Парите ни Преди 1 час

КНСБ и „Подкрепа“ не приемат част от новите правила за попечителските съвети на пенсионните фондове

<p>Катастрофа с три коли в Костенец отне живота на шофьор</p>

Тежка катастрофа с три коли в Костенец - мъж загина, жена се бори за живота си

България Преди 1 час

Пътният инцидент е станал в събота вечерта, съобщиха от ОДМВР - София

Полският премиер Доналд Туск

„Тя воюва за надмощие“: Туск настоява за още по-тежки санкции срещу Москва

Свят Преди 2 часа

Полският премиер настоя Европа и САЩ да засилят възпирането на Москва и подкрепата за Украйна

<p>Лекарство, което ви помага да останете будни, бе тествано върху хора</p>

Пробив в медицината: Ново лекарство помага на мозъка да се бори с внезапното заспиване

Любопитно Преди 2 часа

Препаратът аликсорекстон помага на мозъка да поддържа будно състояние, като имитира липсващия хормон орексин

Тоби Магуайър и Дженифър Майер

Тоби Магуайър венча бившата си жена за милиардерски наследник

Любопитно Преди 2 часа

Дизайнерката Дженифър Майер се омъжи за милиардерския наследник Джефри Огунлеси на пищна церемония в Хавай. До олтара ги заведе актьорът Тоби Магуайър – броени седмици след като с булката финализираха развода си. Сред гостите бе и Леонардо ди Каприо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският лидер Володимир Зеленски

Зеленски призова САЩ да гарантират, че Русия ще спазва примирието за ударите по енергийни обекти

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви, че е научил за договореността от медиите и все още очаква подробности за условията ѝ

Всичко от днес

От мрежата

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски с награда за биоразнообразие и климат

sinoptik.bg
1

Напоителни есенни дъждове

sinoptik.bg

Дидо от D2 празнува рожден ден: Рокът, голямата любов и животът извън прожекторите

Edna.bg

Връзката вече куца: 6 начина да тушираш болезнената си ревност

Edna.bg

КЗП: Надценките на някои храни стигат до 141%

Nova.bg

Долна и горна граница на минималната заплата: Четири показателя ще влияят върху размера ѝ

Nova.bg