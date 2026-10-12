„Изваяни скули и драматичен блясък“: Вижте драстичната промяна на жените от обкръжението на Тръмп

О т Лорън Санчес Безос до Сюзън Дел – жените, свързани с бляскавия социален кръг на Доналд Тръмп в Палм Бийч, са свикнали да бъдат в центъра на вниманието.

Серия от впечатляващи кадри „преди и след“ обаче показва колко драматично са се променили някои от най-разпознаваемите дами с течение на времето. Радикални смени в прическите, смел грим и все по-изпипан стил на червения килим са само част от тяхната метаморфоза, пише HELLO!

Феноменът дори си спечели собствен прякор в интернет: визията „Мар-а-Лаго“ – термин, използван онлайн за описание на ултра-бляскавата естетика, характерна за жените в обкръжението на Тръмп. Тя включва обемни прически със сешоар, силно изразени скули, драматични изкуствени мигли, гланц за устни и безупречен дизайнерски гардероб.

Дискусията се разгоря отново след скорошната поява в Белия дом на филантропката Сюзън Дел, чийто променен външен вид предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Ето как седем познати дами – от съпруги на милиардери до бивши телевизионни звезди и политици – промениха визията си през годините.

Лорън Санчес Безос

Преди да се превърне в една от най-фотографираните жени сред световния елит, Лорън Санчес Безос работеше като телевизионна журналистка с доста по-различен стил. В ранните си години пред камерата бившата репортерка за развлекателни новини предпочиташе тъмна коса с естествен обем, дискретно оформени вежди и сравнително лек грим.

Днес съпругата на основателя на Amazon Джеф Безос е заложила на пълния холивудски блясък. Тъмните ѝ кичури вече са оформени в перфектни лъскави вълни, а появите ѝ на червения килим включват драматичен грим на очите, телесни нюанси за устните и прилепнали по тялото дизайнерски рокли.

Лорън, която се омъжи за Джеф на пищна сватба във Венеция през юни 2025 г., се превърна в неизменна част от висшата мода и бляскавите събития. Двойката бе сред VIP гостите и на втората президентска инаугурация на Доналд Тръмп през януари 2025 г.

Лорън Санчес Безос Източник: Getty

Сюзън Дел

Филантропката Сюзън Дел наскоро попадна под лупата на дискусиите за „лицето от Мар-а-Лаго“, след като се появи до съпруга си – милиардера Майкъл Дел – в Белия дом. Двойката, която основа фондацията „Майкъл и Сюзън Дел“ през 1999 г., присъства на събитие с президента Тръмп на 7 октомври.

Външният вид на Сюзън обаче привлече неочаквано голямо внимание в мрежата. По-стари снимки показват филантропката с меденоруса прическа на пластове, деликатен бретон и съвсем естествен грим. На последните си появи тя е с по-дълга руса коса на едри вълни, силно подчертани очи и значително по-строга, изпипана визия.

Сюзън, която в миналото основа луксозната модна марка Phi, отдавна има афинитет към дизайна и висшата мода.

Сюзън Дел Източник: Getty

Кимбърли Гилфойл

Трансформацията на Кимбърли Гилфойл е сред най-драстичните. Много преди да се превърне в ключова фигура в политическия кръг на Тръмп, бившата прокурорка и ТВ водеща беше омъжена за калифорнийския политик Гавин Нюсъм.

Ранните кадри от кариерата ѝ като модел и юрист показват Кимбърли с гъста тъмна коса, меки черти и ненатрапчив грим. През годините стилът ѝ стана далеч по-екстравагантен. Днес бившето лице на Fox News е позната с обемен кестеняв сешоар, силно очертани очи, дълги мигли и розов гланц.

Кимбърли, която преди това бе сгодена за Доналд Тръмп-младши, разви и специална passion към бляскавите вечерни рокли и масивните бижута. Промяната във външния ѝ вид често подклажда спекулации за естетични процедури, макар тя самата да не е потвърждавала подобни интервенции.

След края на връзката си с Доналд-младши, Кимбърли запази близките си отношения с администрацията на Тръмп и пое ролята на посланик на САЩ в Гърция.

Кимбърли Гилфойл Източник: Getty

Кристи Ноем

Визията на Кристи Ноем се промени осезаемо от първите ѝ стъпки в политиката. Ранните фотографии на бившия губернатор на Южна Дакота я показват с по-къса кестенява коса, път настрани и съвсем семпъл грим.

С израстването ѝ в политиката Кристи възприе значително по-бляскава естетика – дълга коса на обемни вълни и драматичен грим. Веждите ѝ станаха по-изразени, а публичните ѝ появи вече редовно включват изкуствени мигли и блясък по устните.

Контрастът между първите ѝ официални портрети от Конгреса и сегашните ѝ снимки я превърна в една от най-често обсъжданите дами по отношение на естетиката „Мар-а-Лаго“. Промяната в стила ѝ отразява и повече от десетилетие под светлините на прожекторите, където жените в политиката са подложени на все по-строг контрол върху външния си вид.

Кристи Ноем Източник: Getty

Лора Лумър

Политическата активистка Лора Лумър също претърпя видима промяна от първите си изяви пред обществеността.

В миналото Лора залагаше на съвсем различен моден подход. През последните години тя замени изсветлените кичури с тъмнокафява коса, оформена назад или на елегантни вълни. Гримът ѝ стана значително по-изразителен – с извити вежди, опушен обектив на очите и розово червило, които се превърнаха в нейна запазена марка.

Като яростен поддръжник на Доналд Тръмп, тя се утвърди като все по-разпознаваемо лице в консервативните среди.

Лора Лумър Източник: Getty

Ерика Кърк

Ерика Кърк днес изглежда по коренно различен начин спрямо годините, когато се състезаваше в конкурси за красота.

Бившата „Мис Аризона САЩ 2012“ в младостта си залагаше на дълга руса коса, мек очен грим и класическото излъчване, характерно за участничките в подобни формати. Днес Ерика често носи платиненоруса си коса в прибрани стилни прически или елегантни вълни, съчетани с подчертан грим и неутрални тонове червило.

Ерика Кърк Източник: Getty

Иванка Тръмп

Може би най-емблематичната метаморфоза е тази на Иванка Тръмп. Най-голямата дъщеря на президента влезе в публичното пространство още като млад модел, появявайки се по светски събития с къса руса прическа тип „боб“, нежно розово червило и ненатрапчив грим.

През годините бившият съветник в Белия дом изгради изключително изтънчен и елегантен почерк. Днес косата ѝ е дълга, права или оформена на леки вълни, а гримът ѝ набляга на очертани вежди, опушен ефект на очите и телесни нюанси.

Иванка замени младежките парти рокли от моделските си години с шити по мярка дизайнерски костюми, бални тоалети и изискани бижута. След като се оттегли от активната политика, майката на три деца води по-спокоен начин на живот във Флорида със съпруга си Джаред Кушнър и семейството им. Трансформацията ѝ отразява над две десетилетия под прожекторите – от тийнейджър на подиума до бизнесдама, президентска дъщеря и майка.