„Изчезнали“ яхти, имения и самолети за $672 млн.: Как богатството на Абрамович изчезвало от счетоводните книги с едно движение на писалката

Н ай-голямата счетоводна компания в света е помогнала за фалшифицирането на документи с цел прикриване на богатството на Роман Абрамович и избягване на данъци, установи разследване на BBC Panorama.

Финансови отчети, заверени от Deloitte в Кипър, са довели до изчезването от счетоводните документи на компании на Абрамович на активи за 672 млн. долара (508 млн. британски паунда), сред които суперяхти, луксозни имения и частни самолети.

Deloitte изглежда е консултирала и схема за избягване на значителни данъчни задължения върху богатството на олигарха чрез фалшифициране на документи.

Адвокатът Андрю Мичъл, кралски адвокат и експерт по право в областта на финансовите услуги, заяви, че доказателствата на Panorama сочат към „елементарно“ укриване на данъци, което „не би могло да бъде по-очевидно“.

Адвокатите на Роман Абрамович казаха, че той отрича да е укривал данъци или да е прикривал богатството си. Според тях Panorama не е представила доказателства, че той е знаел за фалшифицирането на документи, разрешил го е или е разпоредил извършването му. Те посочиха, че е напълно легитимно човек да разчита на съветите на професионални консултанти.

От Deloitte Cyprus заявиха, че компанията „действа в съответствие с приложимото законодателство“.

Разкритията са резултат от съвместно разследване на BBC Panorama и Бюрото за разследваща журналистика (Bureau of Investigative Journalism).

В продължение на почти две десетилетия Роман Абрамович беше най-известният руски олигарх във Великобритания. Той беше добре приет в Лондон, където през 2003 г. купи футболния клуб Челси и финансира най-успешния период в историята му. След пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. британското правителство наложи санкции на Абрамович заради връзките му с президента Владимир Путин и го принуди да продаде клуба.

Според публикации в медиите Абрамович живее в Турция – страна, която не се присъедини към санкциите и се превърна в убежище за него. На остров Джърси, част от Нормандските острови, негови активи на стойност 5,4 млрд. британски паунда остават замразени, а наказателно разследване се води вече четири години.

Адвокатите на олигарха заявиха пред Би Би Си, че той отрича обвиненията в рамките на разследването в Джърси и твърди, че то е „предприето по политически причини“.

Разследването разкрива нови доказателства за начина, по който е управлявана бизнес империята на Абрамович. То повдига и сериозни въпроси относно почтеността на някои от професионалните му съветници.

Шато дьо ла Кроа в Южна Франция, имението Файнинг Хил в графство Съсекс и две суперяхти са изчезнали от счетоводните отчети на компании, свързани с Абрамович.

Доказателствата се съдържат в изтекли документи, включващи хиляди файлове за финансите на олигарха и дейността на мрежа от офшорни компании, управлявани от Кипър – някогашна данъчна офшорна зона, популярна сред руснаците. Документите обхващат периода от 1995 до 2022 г.

От 2023 г. Би Би Си и медийни партньори, сред които вестник „Гардиън“, Paper Trail Media, Проектът за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP), Кипърската мрежа за разследваща журналистика и Бюрото за разследваща журналистика, публикуват материали въз основа на изтеклите файлове в рамките на разследването Cyprus Confidential на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ).

През 2022 г. Panorama съобщи и как Абрамович е натрупал богатството си чрез корупционна сделка за придобиване на руска държавна петролна компания през 90-те години, която продал обратно на държавата десетилетие по-късно с печалба от милиарди. Преди това той е заявявал, че обвиненията в корупция около сделката са неверни.

Печалбите от петролните сделки на Абрамович в Русия били прехвърлени към мрежа от офшорни компании. Те се управлявали от Кипър от фирмата за корпоративни услуги MeritServus, базирана в Лимасол – втория по големина град на острова.

До 2005 г. Deloitte, която днес е най-голямата от четирите водещи световни счетоводни компании, притежавала MeritServus. След разделянето си двете дружества продължили да работят в тясно сътрудничество със сътрудници на Абрамович за управлението на глобалното му богатство.

Изтеклите документи от MeritServus разкриват част от използваните практики.

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Как от счетоводните отчети изчезват активи за 672 млн. долара

Първият случай на документи с променени със задна дата дати е от 2006 г., след като в Кипър бил приет нов закон, според който счетоводните отчети на компаниите трябвало да бъдат публично достъпни. Новите изисквания за прозрачност заплашвали да разкрият тайните около огромното богатство на Абрамович.

Deloitte Cyprus била изготвила проект на финансовите отчети за 2003 г. на кипърската компания Amiscan Investments на олигарха, но все още не ги била финализирала. В тях били описани луксозни имоти на стойност 672 млн. долара.

Сред активите били имение в Западен Съсекс, луксозен апартамент в Лондон и имот в Южна Франция, както и хеликоптери, частни самолети и малка флотилия от плавателни съдове, притежавани от олигарха по онова време. Сред тях била и яхтата Pelorus на стойност 147,5 млн. долара.

Според разследването Deloitte Cyprus изглежда е консултирала компания на Абрамович относно схема за избягване на данъци.

За да запазят активите в тайна, сътрудниците на Абрамович и MeritServus решили да променят със задна дата историята на собствеността им. Те изготвили план за заобикаляне на закона за прозрачност чрез прехвърляне на активите към компанията майка на Amiscan на Британските Вирджински острови (БВО), където те можели да останат скрити. Прехвърлянето било датирано три години назад, така че да изглежда, че е извършено още през 2003 г.

Deloitte Cyprus прегледала документите с променени дати и заявила, че те са „достатъчни“, за да позволят изваждането на активите от отчетите на Amiscan.

Когато през 2006 г. Deloitte заверила отчетите за 2003 г., именията, самолетите и яхтите изчезнали от тях с едно движение на писалката. Останали активи на стойност едва 75 000 долара.

Deloitte заверила отчетите въпреки данните в изтеклите документи, че компанията е знаела колко подвеждащи са те.

Лорд Сика, професор по счетоводство в Университета на Шефилд, определи представянето на неверни дати на сделки и непубликуването на достоверни и обективни финансови отчети като „нарушение на законово задължение“ и „доста скандално“.

Абрамович избегнал данъци за милиони със схема за наемане на суперяхти

Документи със задна дата за избягване на данъци

Panorama открила и доказателства, че документи с променени дати са били използвани в схема за избягване на данъци.

Случаят засягал друга кипърска компания на Абрамович - Kravin Investments, която през 2003 г. разполагала с близо 2 млрд. долара в банкови сметки.

Дружеството получавало значителни приходи от лихви, върху които компанията на Роман Абрамович трябвало да плаща данъци на кипърските власти. Съветниците му обаче предложили друг начин да променят историята.

В имейл от август 2005 г. до руските сътрудници на Абрамович MeritServus съобщила, че след среща с Deloitte е разработена схема. „Ако сте съгласни, ще е необходимо да променим съответно финансовите отчети и счетоводните записи за 2003 и 2004 г.“, се казва в съобщението.

MeritServus информирала руските сътрудници на олигарха, че предварителните данъчни декларации на Kravin за 2005 г. ще бъдат подадени така, че да показват, че дружеството не е реализирало никакви приходи от въпросните средства. Месец по-късно руски сътрудник отговорил по имейл: „Съгласен съм“.

След това MeritServus създала поредица от документи със задна дата, които невярно представяли ситуацията така, сякаш Kravin само съхранявала и инвестирала средствата от името на компанията си майка на БВО.

Така се създавало впечатление, че Kravin не е действителният собственик на парите и следователно не дължи данъци върху тях в Кипър.

В имейл от септември 2005 г. Deloitte посочила, че ще трябва да бъдат направени „определени промени в отчетите (салдата по банковите сметки, приходите от лихви, отчета за печалбите и загубите)“ заради промените със задна дата в документите за активите на Kravin.

Така Deloitte изглежда е консултирала фалшифицирането на финансови записи. Според събраните доказателства това е позволило на компанията на Абрамович да избегне плащането на данъци за милиони.

Андрю Мичъл заяви пред Panorama, че схемата представлява „елементарно“ укриване на данъци. „Ако това се беше случило в Англия и ставаше дума за милиони, данъчната служба на Негово Величество щеше да обмисля повдигане на обвинение“, каза той.

Кипърският депутат Христос Христофидис заяви, че ако действително са били избегнати данъчни плащания, „трябва да видим как можем да си върнем парите и как, ако някои хора са виновни, те да понесат съответната отговорност съгласно закона“.

Вестникът се позовава на съдебен документ от 53 страници, в който милиардерът признава, че е плащал "на старите олигарси"

Как са прикрити активи за над 10 млрд. долара

Освен документите, чиито дати Deloitte е помогнала да бъдат променени, съветниците на Абрамович от MeritServus фалшифицирали и трети набор от документи. Този път ставало дума за огромното бизнес състояние на олигарха – над 10 млрд. долара, държани чрез компанията Electus Investments в Кипър

MeritServus променила със задна дата документи, така че да изглежда, че Electus не притежава това богатство.

За целта била използвана друга компания на Абрамович със същото име – Electus Investments, но регистрирана на Британските Вирджински острови, където счетоводните отчети не трябвало да бъдат публично оповестявани.

Имейли показват, че през 2006 г. MeritServus признала, че действителният собственик на богатството е кипърската Electus. Въпреки това компанията отново предложила да пренапише миналото, този път чрез „прехвърляне на действителната собственост към Electus Investments на БВО“, като промяната бъде представена така, сякаш е настъпила три години по-рано.

MeritServus подписала и датирала със задна дата документи, които невярно показвали, че дружеството на БВО притежава богатството от 10 млрд. долара още от 20 ноември 2003 г.

В резултат на това, когато отчетите на кипърската компания със същото име станали публични, изглеждало, че тя разполага с активи на стойност едва 145 000 долара. Така милиардите на Роман Абрамович били заличени от публичните счетоводни отчети.

Андрю Мичъл заяви пред Panorama: „Изводът е, че има професионалисти, които са готови да заобикалят и нарушават правилата на собствената си професия, а оттам и закона. Изглежда, че са готови на всичко, когато става въпрос за създаване на документи“.

Владимир Милов, заместник-министър на енергетиката на Русия по времето, когато Абрамович изграждал бизнес империята си, а днес критик на руското правителство, каза:

„За всеки корумпиран руски олигарх или олигарх от Близкия изток или Африка има цяла армия от западни доставчици на финансови, правни и PR услуги, които с готовност приемат парите му, за да изперат репутацията му и да го представят като почтен човек“.

Адвокатите на Роман Абрамович отрекоха той да е извършил каквито и да било нарушения. Те заявиха, че той „не е участвал в ежедневното управление на тези компании“ и че когато професионални съветници са предлагали определени действия, „разчитането на техните съвети е било напълно правилно и легитимно“.

От Deloitte Cyprus посочиха, че не могат да коментират конкретните обвинения, тъй като документите са на повече от 20 години и вече не са достъпни.

MeritServus прекрати дейността си след изтичането на документите в рамките на разследването Cyprus Confidential.