България

Тежка катастрофа с три коли в Костенец - мъж загина, жена се бори за живота си

Пътният инцидент е станал в събота вечерта, съобщиха от ОДМВР - София

12 октомври 2026, 13:53
Тежка катастрофа с три коли в Костенец - мъж загина, жена се бори за живота си
Източник: iStock

М ъж е загинал, а жена е с опасност за живота след катастрофа с три автомобила в село Костенец, съобщиха от ОДМВР – София. 

Сигналът за пътния инцидент е подаден около 19:25 часа в събота.

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При произшествието е починал водачът на единия автомобил, а пътувалата с него жена е настанена в реанимация с опасност за живота, по случая е образувано досъдебно производство, казаха от ОДМВР – София. 

В началото на тази година шофьор на автомобил е починал вследствие на катастрофа на общински път в град Костенец. По случая е образувано досъдебно производство, припомня БТА.

Източник: БТА, Венеса Кроснева    
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