Тежка катастрофа с три коли в Костенец - мъж загина, жена се бори за живота си

М ъж е загинал, а жена е с опасност за живота след катастрофа с три автомобила в село Костенец, съобщиха от ОДМВР – София.

Сигналът за пътния инцидент е подаден около 19:25 часа в събота.

Тежка катастрофа край София, има три жертви

При произшествието е починал водачът на единия автомобил, а пътувалата с него жена е настанена в реанимация с опасност за живота, по случая е образувано досъдебно производство, казаха от ОДМВР – София.

В началото на тази година шофьор на автомобил е починал вследствие на катастрофа на общински път в град Костенец. По случая е образувано досъдебно производство, припомня БТА.