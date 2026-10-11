Полската полиция получи сигнал за възможна атака срещу Доналд Туск

П олската полиция е получила информация за възможна атака срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Това съобщи говорителката на Министерството на вътрешните работи Каролина Галецка, цитирана от "Ройтерс".

По думите ѝ министърът на вътрешните работи Марчин Кервински и министърът, координиращ специалните служби, Томаш Шемоняк са разпоредили да бъдат предприети мерки във връзка с получената информация.

„Във връзка с информация, получена от полската полиция, относно възможна атака срещу премиера Доналд Туск и вицепремиера и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, министърът на вътрешните работи Марчин Кервински и министърът координатор на специалните служби Томаш Шемоняк са наредили да бъдат предприети мерки по този въпрос“, написа Галецка в социалната мрежа X.

Тя съобщи още, че по случая е насрочена среща. Към момента в предоставената информация не се посочват подробности за естеството на предполагаемата атака или за конкретните мерки за сигурност.

Сигналът идва на фона на повишена тревога в Полша след нападения в три училища през последните дни. При едно от тях е била убита служителка на учебно заведение.