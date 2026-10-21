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Близки на мъжа, прегазил австралийска депутатка: Тя е наш семеен приятел от 20 години

Семейството на 43-годишния обвиняем заяви, че е потресено от инцидента, а депутатката остава в критично състояние.

21 октомври 2026, 08:06
Близки на мъжа, прегазил австралийска депутатка: Тя е наш семеен приятел от 20 години
Източник: БТА
  • Австралийската депутатка Хелън Хейнс, на 65 г., е в критично състояние, след като е била блъсната умишлено два пъти с автомобил; лекарите са ампутирали единия ѝ крак.
  • 43-годишният Брендан Нюджънт е обвинен за нападението. Семейството му заяви, че ще съдейства на полицията.
  • Местни жители твърдят, че от години Нюджънт проявявал агресивно и непредсказуемо поведение, включително заплахи и малтретиране.

Блъснаха и заклещиха под джип депутатка в Австралия, разследват умишлен атентат

Близки на мъжа, който блъсна с автомобил австралийска депутатка, казаха, че тя е техен семеен приятел от повече от 20 години, пише в. "Гардиън".

Бащата на 43-годишния Брендан Нюджънт, обвинен за нападението срещу Хелън Хейнс, определи инцидента като "шокиращ и ужасяващ". "Ще съдействаме на полицията на (югоизточния австралийски щат) Виктория по всеки възможен начин", обещаха в изявление Род Нюджънт и неговата партньорка Кристин Кънингам.

Австралийската депутатка е в критично състояние, ампутираха крака ѝ

Независим депутат, 65-годишната Хейнс остава в критично състояние, след като бе блъсната умишлено два пъти от нападателя в понеделник. Наложило се е лекарите да ѝ ампутират единия крак.

Брендан Нюджънт e дългогодишен активист за опазване на горите във Виктория. 

Местни жители обаче разказаха пред "Гардиън", че от няколко години са били обезпокоени от поведението на Нюджънт. Имало много твърдения за малтретиране и заплахи от негова страна.

Нюджънт се отличавал с непостоянно поведение, крещял и надувал музика до малките часове на деня. Събеседниците на "Гардиън" освен това доверили, че са обезпокоени за психичното му здраве.

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Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
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Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Австралийската депутатка Хелън Хейнс бе блъсната два пъти с кола
Източник: БТА, Николай Станоев    
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