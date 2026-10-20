Арестуваха 43-годишен за нападението срещу австралийска депутатка, разследват и службите за борба с тероризма

Снимка на независимата депутатка Хелън Хейнс е изложена на прозореца на избирателния ѝ офис в Уангарата, 20 октомври 2026 г.

Австралийската депутатка Хелън Хейнс е в критично състояние след като автомобил я блъснал пред офиса ѝ в Уонгарата; според местни медии единият ѝ крак е ампутиран.

Премиерът Антъни Албанезе определи случилото се като умишлено. Според свидетели шофьорът обърнал и я блъснал повторно.

За нападението е арестуван 43-годишен мъж, а в разследването участват и антитерористични служби; мотивът засега не е установен.

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Австралийският премиер Антъни Албанезе днес заяви, че автомобилът, който блъсна независима депутатка пред офиса ѝ, е направил обратен завой, преди да я удари и нарече случилото се “напълно преднамерено”, предаде Ройтерс.

Парламентаристката Хелън Хейнс през нощта претърпя операция и все още е в критично състояние, след като вчера беше блъсната от автомобил в Уонгарата, на около три часа път от Мелбърн. Според местни медии лекари са ампутирали единия й крак, пише Франс прес.

“Ясно е, че това е умишлено. Това не беше инцидент, при който някой просто е излязъл от пътя”, каза Албанезе пред телевизия Ей Би Си Нюз.

Australia’s Albanese says attacker’s car made U-turn before critically injuring lawmaker https://t.co/dB0aV0HbtL — The Straits Times (@straits_times) October 20, 2026

По-рано разследващите предположиха, че автомобилът е ударил Хейнс, докато тя е товарела или разтоварвала вещи от багажника си.

За нападението е арестуван 43-годишен мъж, а в разследването участват и службите за борба с тероризма. Полицията съобщи, че се очаква мъжът да бъде разпитан по-късно тази сутрин и подчерта че смята случая за изолиран.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред радио Ей Би Си, че свидетели са съобщили, че предполагаемият нападател е обърнал автомобила си и е блъснал Хейнс втори път, преди случаен минувач да го измъкне от колата му.

Нападенията срещу политици в Австралия, където федерални законодатели, щатски лидери и дори премиери често могат да бъдат видени в хранителни магазини и кафенета, са изключително редки и затова те ходят с минимална охрана, отбелязва Ройтерс.

The car that struck independent lawmaker Helen Haines outside her office had performed a U-turn before hitting her, evidencing the intentionality of the attack, the country's prime minister Anthony Albanese claimed on Tuesday. https://t.co/AvGhlH8Xis — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 20, 2026

Хейнс е работила като медицинска сестра и акушерка, както и като научен работник, преди да бъде избрана в парламента като независима през 2019 г. Тя запази мястото си през 2022 и 2025 г.

Въпреки че Албанезе заяви, че твърде рано, за да бъде определен мотивът на нападателя, той призова австралийците да се отнасят по-уважително един с друг, изразявайки безпокойство от нарастващото разделение в страната.

Той отбеляза и “значителния ръст” на заплахите срещу политици през последните години.