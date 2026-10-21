Подкастите и техните Оскари: Ето кои звезди спечелиха наградите Signal Awards тази година

Ако има медия, която незабелязано, но сигурно превзе ежедневието ни, това е подкастът. Той е с нас в колата на път за работа, докато готвим вечеря или просто търсим вдъхновение, превръщайки се в интимния глас в слушалките ни, който ни забавлява, образова и свързва със света.

И както всяка процъфтяваща артистична форма, подкастите също имат своите „Оскари“. Тази седмица бяха обявени победителите в петото издание на наградите Signal Awards, които отличават най-доброто в света на аудио разказите. Според информация, публикувана от Variety, списъкът с отличените е пълен както с големи имена, така и с независими творци, които променят правилата на играта.

Любимите ни звезди зад микрофона

Сред носителите на златни медали тази година се открояват няколко особено познати гласа. Комедийната икона Ейми Полър грабна приза за най-добър водещ със своя подкаст “Good Hang With Amy Poehler”. Клои Кардашиян също получи злато за културния си подкаст “Khloé in Wonder Land”, а Моника Люински беше отличена за шоуто си “Reclaiming with Monica Lewinsky”. Към тях се присъединяват и журналистът Андерсън Купър с “All There Is With Anderson Cooper” и тенис звездата Анди Родик със “Served With Andy Roddick”.

Какво представляват наградите Signal?

Наградите се присъждат в десетки категории – от документалистика, комедия и истински престъпления до здраве, уелнес и наука. Победителите се избират както от професионално жури, така и чрез гласуване от слушателите. Тази година над 94 000 души са дали своите 260 000 гласа за наградите „Избор на слушателите“, което само по себе си говори за огромната ангажираност на аудиторията.

Джема Браун, генерален мениджър на наградите, коментира: „Подкастингът вече не се определя от един-единствен формат, платформа или подход към разказването на истории и тазгодишните кандидатури правят тази еволюция невъзможна за пренебрегване. Класациите могат да ни кажат само кое е популярно. В Signal нашата роля е да забележим творческите рискове, които тихо променят това, което всички останали ще правят утре.“

Подкастът „Елизабетско“ с отличие в наградите „Инфлуенсър на годината“

Специални отличия и поглед напред

Освен основните категории, бяха връчени и специални отличия. Фийби Джъдж, създател на популярния криминален подкаст “Criminal”, получи наградата Audio Icon за трайния си принос към медията. За компания на годината беше обявена iHeartPodcasts. Официалната церемония по награждаването ще се състои на 9 ноември в Бруклин, Ню Йорк.

Победителите в Signal Awards са повече от просто списък с имена; те са барометър за това, което ни вълнува тук и сега. От разговори за ментално здраве до задълбочени културни анализи и лека комедия, подкастите ни дават пространство за осъзнато слушане и елегантно мислене. Може би е време да добавим някой от тези шампиони към плейлиста си?