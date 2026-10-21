Акция на полицията в Русенско

П олицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборите, и битовата престъпност се провежда в област Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

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В рамките на акцията се извършват засилени проверки на хора, автомобили, търговски и други обекти. На ключови места са изградени контролно-пропускателни пунктове. Полицаите следят и за нарушения на Закона за движението по пътищата, както и за спазването на обществения ред.

От сутрешните часове на терен са служители на всички районни управления в областта, екипи на „Пътна полиция“ и жандармерията, съобщи Малчева.

В операцията участват още служители на икономическа и криминална полиция, както и екипи от други подразделения на Областната дирекция на МВР в Русе.