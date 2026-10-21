Българин осъден на три години затвор в Австрия за обири за милион евро на Бъдни вечер

Б ългарин беше осъден на три години затвор в Австрия за кражби с взлом, извършени на Бъдни вечер във Виена. Това съобщи австрийската информационна агенция APA.

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Освен затворническата присъда 44-годишният мъж трябва да изплати обезщетение в размер на около 435 000 евро на потърпевшите и съответната застрахователна компания.

На 24 декември миналата година българинът проникнал с взлом в три апартамента на улица „Вердерторгасе“ в центъра на Виена. Той откраднал различни вещи, а опитите му да влезе в още две жилища се оказали неуспешни.

Кражба на маратонки изпрати рецидивист зад решетките за 1 година

От един мезонет мъжът откраднал ценности на стойност около 1 милион евро.

Осъденият работи като шофьор в Братислава, столицата на Словакия. Той е приел присъдата. Прокурорът по делото не е направил изявление.