Свят

НАТО увеличава значително способностите си в Черно море

НАТО вече е увеличил присъствието си на източния фланг, включително с оборудване за борба с дронове

Николай Киров Николай Киров

20 октомври 2026, 22:29
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Н АТО възнамерява да засили значително наблюдението и разузнавателните си способности в региона на Черно море след поредицата от последни инциденти и атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на България и Румъния.

За решението съобщи говорителката на Алианса Алисън Харт, цитирана от "Фокус".

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"Днес посланиците на НАТО се срещнаха днес в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят въпроси, свързани със сигурността в Черно море“, написа Харт в Х.

Тя отбеляза още, че НАТО вече е увеличил присъствието си на източния фланг, включително с оборудване за борба с дронове.

"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика“, подчерта говорителката.

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Харт не уточни какви допълнителни ресурси ще бъдат изпратени или кога ще бъдат разположени. Съобщението обаче означава ново укрепване на способностите на НАТО за наблюдение и защита в Черно море след неотдавнашните нападения с дронове срещу търговски кораби край Румъния и България.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
НАТО Черно море сигурност
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