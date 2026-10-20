НАТО увеличава значително способностите си в Черно море

Н АТО възнамерява да засили значително наблюдението и разузнавателните си способности в региона на Черно море след поредицата от последни инциденти и атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на България и Румъния.
За решението съобщи говорителката на Алианса Алисън Харт, цитирана от "Фокус".
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"Днес посланиците на НАТО се срещнаха днес в Северноатлантическия съвет, за да обсъдят въпроси, свързани със сигурността в Черно море“, написа Харт в Х.
Тя отбеляза още, че НАТО вече е увеличил присъствието си на източния фланг, включително с оборудване за борба с дронове.
"НАТО вече укрепи капацитета си по протежение на източния фланг, в това число арсенала за противодействие на дронове. Изпращаме допълнителни средства в региона, включително за наблюдение, разузнаване и криминалистика“, подчерта говорителката.
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Харт не уточни какви допълнителни ресурси ще бъдат изпратени или кога ще бъдат разположени. Съобщението обаче означава ново укрепване на способностите на НАТО за наблюдение и защита в Черно море след неотдавнашните нападения с дронове срещу търговски кораби край Румъния и България.
Today, NATO Ambassadors met in the North Atlantic Council to discuss security in the Black Sea. NATO has already strengthened our posture along the eastern flank, including with counter-drone capabilities. NATO will be sending additional assets to the region, including support for surveillance, reconnaissance, and forensics. We will continue to stand united and ensure that we are ready and able to address any threat and to keep our one billion people safe— NATO Spokesperson (@NATOpress) October 20, 2026