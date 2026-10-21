Патриарх Даниил започва първото си официално посещение на Света гора

О т днес до 24 октомври ще се състои първото посещение на българския патриарх Даниил в пределите на Света гора - Атон, съобщиха днес от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил ще посети монашеската република по покана на братството на Зографската света обител „Св. великомъченик Георги Победоносец“.

Предстоятелят на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) ще посети и други свети манастири, както и ще се срещне със Свещения Кинотис. Това е върховният административен, законодателен, изпълнителен и съдебен орган на монашеската общност на Света гора.

Българският патриарх Даниил ще възглави и всенощното бдение за празника на светите 26 Зографски мъченици, пожертвали живота си за православната вяра, изгорени от латинците през 1274 г. Той ще се срещне и беседва с братството на светата обител и ще се поклони на светини, пазени в славянобългарския манастир, съобщават от Българската патриаршия.

На Света гора, или Атон, има православни манастири, а главният град и административен център е Карея.

На 4 февруари тази година българското правителство в оставка одобри финансиране на Министерския съвет за 2026 г. в размер на 1 500 000 евро за капиталови разходи, за продължаване на дейностите, свързани с ремонта на пътя от пристанището до манастира „Св. великомъченик Георги Зограф“ на Света гора (Атон). Това съобщи тогава правителствената пресслужба.

По този начин ще се създаде възможност многобройните поклонници от страната и чужбина да посещават манастира, който е част от колективен паметник на културата със световно значение, включен в списъка на ЮНЕСКО. Ще бъде улеснен и обезопасен достъпът до манастира, поясниха тогава от Министерския съвет.