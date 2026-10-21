Рубио обяви как е минала срещата на Зеленски с пратеника на Тръмп, Уиткоф заминава при Путин

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио определи като „позитивна“ вчерашната среща в Осло между украинския президент Володимир Зеленски и специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. По думите му разговорите не са донесли нищо неочаквано или изненадващо, предаде Reuters.

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Рубио съобщи, че Уиткоф вече пътува към Санкт Петербург, където се очаква да обсъди с руската страна предложенията, представени от Украйна.

„Сега той, въоръжен с тези идеи (от срещата със Зеленски - бел. ред.), може да ги сподели в Санкт Петербург с руската страна. И нека да видим дали сме в състояние да постигнем някакъв напредък“, заяви Рубио пред журналисти в Мумбай. Американският държавен секретар пристигна вчера в Индия на двудневно посещение.

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Според информация на Reuters Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и с Кирил Дмитриев, съветник на Кремъл по въпросите на инвестициите и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Зеленски: Украйна има ясна визия за пътя към мира

След срещата в Осло Зеленски заяви, че Украйна има ясна визия за постигането на мир във войната с Русия, предаде украинската информационна агенция Ukrinform.

Предстоящите разговори на Уиткоф с руската страна са следващата стъпка в дипломатическите усилия на Вашингтон за прекратяване на конфликта. Сега остава да се види дали предложенията, обсъдени с украинския президент, ще доведат до напредък в разговорите с Москва.