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Шест счупени ребра и избити зъби: Пребиха жестоко мъж със синдром на Даун в Якоруда

44-годишният Аспарух, познат като Тошко, е бил нападнат на пазара в града

Василена Василева Василена Василева

21 октомври 2026, 08:39
Шест счупени ребра и избити зъби: Пребиха жестоко мъж със синдром на Даун в Якоруда
Източник: iStock photos/Getty images

М ъж със синдром на Даун е бил жестоко пребит в Якоруда, като е получил шест счупени ребра и е загубил четири зъба. 44-годишният Аспарух, познат на местните жители като Тошко, е бил настанен в болницата в Разлог, където е останал осем дни. По случая се води разследване, а семейството му настоява за справедливост, съобщава БНТ.

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Нападението е извършено вечерта на 7 октомври около 23:30 ч. на пазара в Якоруда. Записи от охранителни камери показват как Тошко излиза от заведение, а малко след това към него се приближава мъж на име Ариф, който започва да му нанася удари.

Последиците от побоя са тежки. Заради счупените ребра и загубата на зъбите пострадалият изпитва силни болки, движи се трудно и има затруднения при хранене. След нападението той изпитва и страх.

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По разкази на близките двамата мъже се познавали и в вечерта на инцидента били в едно и също заведение. Там присъствали и роднини на непълнолетния заподозрян. Според семейството на пострадалия до нападението се стигнало след груба шега.

Сестрата на Аспарух, Мирослава Калайджиева, разказва, че брат ѝ изпитва силни болки дори при леко докосване.

По думите ѝ, ако между двамата е имало проблем, той е можел да бъде разрешен с разговор със семейството, вместо да се стига до физическа саморазправа.

Близките подозират, че Тошко може да е бил удрян и в самото заведение, преди да излезе навън. Това обстоятелство предстои да бъде изяснено в хода на разследването.

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Аспарух има затруднения в говора и се нуждае от подкрепа, но е добре познат на хората в Якоруда. Местните го описват като кротък, добър и работлив човек, който обича да излиза, да пие кафе и да помага с каквото може.

Жители на града разказват, че често го виждали да почиства около заведенията, да мете и да изхвърля отпадъците. Според тях той не създавал проблеми и бил част от ежедневието на местната общност.

След побоя освен физическите травми остават и емоционалните последици. Семейството му се надява той постепенно да се възстанови и отново да се чувства спокоен.

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Прокуратурата е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Иззети са записите от охранителните камери, а предстои да бъде назначена съдебномедицинска експертиза.

На непълнолетния заподозрян ще бъдат направени и съдебнопсихиатрична и психологична експертиза. Той е бил задържан за 24 часа, след което е освободен.

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Ако вината му бъде доказана, законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода.

Разследващите трябва да установят и дали други лица са подстрекавали младежа или са участвали по някакъв начин в инцидента.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНТ    
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