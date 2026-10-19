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Блъснаха и заклещиха под джип депутатка в Австралия, разследват умишлен атентат

Депутатката Хелън Хейнс е в критично състояние след инцидента в Уангарата, североизточно от Мелбърн

19 октомври 2026, 11:58
Блъснаха и заклещиха под джип депутатка в Австралия, разследват умишлен атентат
Източник: Getty Images

А встралийска депутатка е в критично състояние, след като бе блъсната от автомобил пред офиса си в Уангарата, североизточно от Мелбърн, съобщи министър-председателят Антъни Албанезе.

Независимата депутатка Хелън Хейнс, на 65 години, е била блъсната от превозно средство и е останала заклещена под него около 15:35 ч. в понеделник, съобщиха от полицията на щата Виктория.

„Всички наши мисли са с Хелън, нейното семейство, нейните приятели, нейния екип и нейната общност в този изключително труден момент. Молим се за нейното пълно възстановяване“, каза Албанезе на пресконференция.

От полицията заявиха, че 43-годишен заподозрян е бил арестуван. Временно изпълняващият длъжността супер интендант Ашли Мейсън заяви, че няма последваща заплаха за обществеността.

В изявление полицията на щата Виктория посочва: „Разбира се, че бял автомобил Toyota Land Cruiser е блъснал 65-годишната жена пред офис на улица „Мърфи“ около 15:35 ч. Когато слязъл от автомобила, шофьорът - 43-годишен мъж от Тарауинги, е бил арестуван на мястото на инцидента от минувач. Той ще бъде разпитан във връзка със случая. Жената е откарана в болница с критични наранявания. Полицията е открила и иззела нож от вътрешността на автомобила Toyota. На този етап полицията разследва дали това е било умишлено действие. Все още не е известно дали страните се познават. Детективи от отдела за разследване на тежки пътнотранспортни произшествия са на път към мястото. Разследването продължава“.

Албанезе заяви: „В ход е голямо полицейско разследване и мога да потвърдя, че заподозреният е в ареста“.

Австралийската федерална полиция, полицията на щата Виктория и Австралийската служба за сигурност и разузнаване (ASIO) работят заедно по случая.

„Задействан е Съвместният екип за борба с тероризма, но мотивът все още не е известен“, заяви Албанезе.

Източник: The Independent    
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