Тя е най-секси снайперистката на Украйна (СНИМКИ)

У краинска кралица на красотата, превърнала се в убиец, беше наречена "наказателката" в руските медии заради уменията ѝ да стреля със снайпер.

Младата майка Евгения Емералд, на 31 години, е шокирана, когато за първи път ѝ е казано, че ще трябва да убива други човешки същества. Но оттогава тя коренно се променя и казва, че където мъжете ще се колебаят, тя "никога няма да го направи".

Евгения, която е родила своето дете само преди три месеца, се омъжва за мъж, когото среща в началото на руската инвазия в Украйна, в гора край Харков през октомври 2022 г.

Ukrainian sniper Evgeniya Emerald has gotten married in a frontline wedding ceremony conducted by a Ukrainian general.

Атрактивната мадама е работила в бижутерската индустрия преди да грабне оръжието - за първи път се запознава с оръжието си по време на инвазията на Русия в Крим през 2014 г.

Когато Путин се връща за втори рунд, тя се записва отново като доброволец, съобщава Daily Star.

Українська захисниця, снайперка Євгенія Емеральд знялася у новій фотосесії напередодні пологів



Фото: emerald.evgeniya/Іnstagram pic.twitter.com/Pw32jbpQEL — Ukrinform (@UKRINFORM) April 7, 2023

„Дойдох при моя командир и го попитах: „Какво мога да направя най-добре? Той каза: „Ще бъдеш снайперист“, разкрива тя. Тя описва „личния ад“ като това да види как куршумът ѝ уцелва целта си.

🇺🇦The Story of a Ukrainian Sniper



The Story of a Ukrainian Sniper

Evgeniya Emerald has become an iconic figure in Ukraine, a symbol of how women are part of the military efforts to combat the Russian invasion of their country.

Евгения разказва и как тялото ѝ се е разтреперило, когато за първи път е осъзнала, че ще трябва да посегне на живот.

"В продължение на 30 секунди треперех - цялото ми тяло - и не можех да го спра. Осъзнаването, че сега ще направиш нещо, което ще бъде точка, от която няма връщане", каза тя. „Но ние не дойдохме при тях с война. Те дойдоха при нас.“

Въпреки първоначалните си страхове, Евгения става полезен член на нейната бригада, но все пак се сблъсква с първоначалните сексистки нагласи. При един инцидент мъж войник й казал да се върне в кухнята.

Evgeny and Evgeniya: wedding at the forefront of the Defender and Defender of Ukraine



Sniper with the call sign "Ukrainian Joan of Arc" Evgenia Emerald met her chosen one Evgeny Stipanyuk in the war, and the wedding was played on October 14.



/1 pic.twitter.com/Qhz5MxEBhx — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) October 15, 2022

Тя обясни: „Когато току-що се бях присъединила към специалните части, един от бойците дойде при мен и каза: „Момиче, какво правиш тук? Отиди и сготви борш [украинска традиционна супа].“ В този момент се почувствах толкова обидена, че си помислих: „Шегуваш ли се с мен? Мога да съм в кухнята, но мога и да те нокаутирам“.