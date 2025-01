"Тя беше на път да умре": Истории на ужасите от бежанците на границата

„Тя беше на път да умре. Последният път, когато изкопахме гроба на един от сирийските бежанци, които намерихме в гората, ни отне шест часа. Трябва просто да започнем да копаем?“ Томас попита, отчаяно търсейки отговор на въпроса в лицето ми. Беше сутринта след тази особено мъчителна среща и беше очевидно, че той има нужда да поговори с някого. Томаш и аз предоставяхме здравни услуги на бежанци и лица, търсещи убежище, в Харманли, малък български град близо до българо-турската граница. Това разказва лекарят по вътрешни болести Набиха Ислям пред “Ал-Джазира”.

“Ал-Джазира” разкрива личните истории на няколко души в своя репортаж.

Медицинските грижи трябваше да се предоставят от голяма международна неправителствена организация в бежанския лагер в града, но техният лекар присъстваше рядко и не желаеше да предоставя нищо друго освен най-елементарни грижи, разказва Ислям пред “Ал-Джазира”.

Тъй като други организации не бяха допускани в лагера, двете НПО, в които Томаш и аз работехме като доброволци, бяха създали медицински пункт в близкия парк. Осигурявахме диагностика и лечение на състояния като вирусни инфекции на горните дихателни пътища, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), пневмония, краста и ухапвания от дървеници, но по-голямата част от работата ни беше грижа за раните, посочва още Набиха Ислям.

Ще върне ли Европа сирийските бежанци?

Тя разказва, че много от бежанците и търсещите убежище са вървели дни и седмици през гъсти гори, пълноводни реки и опасни планински проходи, за да стигнат до България, и в резултат на това са имали рани по цялото тяло. “След като пристигнаха, те бяха настанени в бежански лагери или центрове за задържане, в които имаше много краста и дървеници. Повечето рани се инфектират в тази среда. А при неадекватното хранене - чух от много хора, че храната, която им се предоставя, често е пълна с червеи - надеждата за заздравяване на раните е малка”, категорична е Ислям.

Неправителствената организация, в която Томаш работеше като доброволец, често провеждаше издирвателни и спасителни мисии в гъстите и опасни гори, които бежанците и търсещите убежище трябваше да прекосят, за да стигнат от Турция до България. Много от тях загиват, опитвайки се да преминат границата. Когато семействата не можеха да бъдат открити, а и за да се спазят мюсюлманските ритуали, които изискват телата да бъдат погребани бързо, много от тези бежанци бяха погребвани от непознати в далечна страна в нерегламентирани гробове, казва медикът.

След няколко часа реанимационни усилия сирийската бежанка, с която Томас се сблъсква успява да продължи да ходи за кратко. Няколко дни по-късно научихме, че в гората е намерено тяло, което отговаря на нейното описание, разказва с тъга жената.

Тя обяснява, че има почти 10-годишен опит в този вид работа.

