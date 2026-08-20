Тежка равносметка след земетресението в Колумбия - 314 жертви и над 4400 ранени

- Земетресението с магнитуд 7,4 в Колумбия е причинило 314 смъртни случая, а 262 души все още са в неизвестност. Ранените са 4437, а 364 души са били спасени.
- Мащабът на разрушенията е огромен, над 30 600 жилища са напълно разрушени, а близо 137 000 са повредени. Срутили са се 302 сгради, основно в Кали и Перейра.
- Това е най-силното земетресение в Колумбия за последните 25 години, като е нанесло щети и на стотици здравни и образователни обекти, пътища, мостове, водоснабдителни съоръжения и летища.
#ÚltimaHora | Colombia registra 314 víctimas mortales a 10 días del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.— N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 19, 2026
La entidad detalló que aún hay 262 desaparecidos, elevó a 4,437 los heridos y cifró… pic.twitter.com/QJ1H3UjkGB
Колумбия отчита 314 жертви десет дни след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август, сочи бюлетин на Националната служба за управление на риска от бедствия, публикуван вчера.
Институцията уточни, че 262 души все още са в неизвестност, увеличи броя на ранените на 4437 и съобщи за 364 спасени души.
Броят на жертвите от опустошителното земетресение в Колумбия нарасна
Броят на разрушените жилища нарасна до 30 664, а други 136 946 са повредени. Срутили са се 302 сгради, предимно в Кали и Перейра, столици съответно на департаментите Вале дел Каука и Рисаралда.
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Щети са регистрирани и в 352 здравни заведения, 3470 учебни заведения, 4971 обществени центъра, 449 пътни участъка, 105 водоснабдителни съоръжения, 58 моста за автомобилно движение, 13 пешеходни моста и пет летища.
Това бе е най-силното земетресение в Колумбия през последния четвърт век. То нанесе щети и в департаментите Калдас, Киндио и Чоко – район на колумбийското тихоокеанско крайбрежие, където се намираше епицентърът, в община Сан Хосе дел Палмар.