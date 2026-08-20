Тежка равносметка след земетресението в Колумбия - 314 жертви и над 4400 ранени

Разрушителното земетресение с магнитуд 7,4 остави след себе си изравнени със земята сгради, блокирана инфраструктура и мащабна спасителна акция за издирване на оцелели под отломките

Земетресението с магнитуд 7,4 в Колумбия е причинило 314 смъртни случая, а 262 души все още са в неизвестност. Ранените са 4437, а 364 души са били спасени.

Мащабът на разрушенията е огромен, над 30 600 жилища са напълно разрушени, а близо 137 000 са повредени. Срутили са се 302 сгради, основно в Кали и Перейра.

Това е най-силното земетресение в Колумбия за последните 25 години, като е нанесло щети и на стотици здравни и образователни обекти, пътища, мостове, водоснабдителни съоръжения и летища.​

#ÚltimaHora | Colombia registra 314 víctimas mortales a 10 días del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.



La entidad detalló que aún hay 262 desaparecidos, elevó a 4,437 los heridos y cifró… pic.twitter.com/QJ1H3UjkGB — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 19, 2026

Колумбия отчита 314 жертви десет дни след земетресението с магнитуд 7,4, което разтърси страната на 10 август, сочи бюлетин на Националната служба за управление на риска от бедствия, публикуван вчера.

Институцията уточни, че 262 души все още са в неизвестност, увеличи броя на ранените на 4437 и съобщи за 364 спасени души.

Броят на жертвите от опустошителното земетресение в Колумбия нарасна

Броят на разрушените жилища нарасна до 30 664, а други 136 946 са повредени. Срутили са се 302 сгради, предимно в Кали и Перейра, столици съответно на департаментите Вале дел Каука и Рисаралда.

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Щети са регистрирани и в 352 здравни заведения, 3470 учебни заведения, 4971 обществени центъра, 449 пътни участъка, 105 водоснабдителни съоръжения, 58 моста за автомобилно движение, 13 пешеходни моста и пет летища.

Това бе е най-силното земетресение в Колумбия през последния четвърт век. То нанесе щети и в департаментите Калдас, Киндио и Чоко – район на колумбийското тихоокеанско крайбрежие, където се намираше епицентърът, в община Сан Хосе дел Палмар.