Тежка катастрофа в Мексико отне живота на 19 души (СНИМКИ/ВИДЕО)

П ри пожар между двуетажен автобус и камион на 30 януари в северозападно Мексико загинаха 19 души, а 22 бяха ранени, съобщиха властите, цитирани от АФП.

"Бяха преброени 19 безжизнени тела", заяви Сара Хинонес, главен прокурор на щата Синалоа, във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, като добави, че ще отнеме време да се идентифицират останките.

Вижда се как длъжностни лица проверяват овъглените останки на пътническия автобус, който е пътувал от град Гуадалахара в западния щат Халиско до Лос Мочис в Синалоа.

Камионът и автобусът, в който са пътували близо 50 души, са се сблъскали челно, след което са се запалили, заяви на пресконференция Рой Наварете, директор на гражданската защита в Синалоа.

