Скандалът „Епстийн“ преследва краля в САЩ: Чарлз III навлиза в „бурни води“

К рал Чарлз III и кралица Камила няма да се срещнат с оцелели жертви на сексуалния престъпник Джефри Епстийн по време на държавното посещение в САЩ този месец, потвърди източник от Бъкингамския дворец, след като бяха публикувани допълнителни подробности за пътуването.

Очаква се обаче кралицата да се срещне с представители на групи, водещи кампании срещу домашното насилие и насилието над жени, по време на някои събития в рамките на визитата, която ще се проведе между 27 и 30 април.

Кралят ще навлезе в бурни дипломатически води предвид напрегнатите отношения между Обединеното кралство и САЩ, включително по въпроса за войната с Иран, отбелязва Би Би Си (BBC).

Източници от двореца казват, че той може да изиграе уникална роля в подкрепа на партньорството между Обединеното кралство и САЩ, което „е преживяло много президентства и, разбира се, много управления“.

Говорител на Министерството на външните работи също подчерта как посещението на краля може да помогне за укрепване на отношенията и да защити дългосрочните им ползи. „Така че да, ние сме близки съюзници, не сме съгласни по всичко, но това не намалява стойността, която и двете страни извличат от тези отношения и са извличали в продължение на много десетилетия“, каза тя.

Други подробности за държавното посещение, публикувани във вторник, включват:

Кралят и кралицата ще пристигнат във Вашингтон, окръг Колумбия, където в рамките на два дни ще имат чаено парти, градинско парти и церемониален военен преглед. Кралят и Тръмп ще проведат частна среща, а президентът ще бъде домакин на държавна вечеря в Белия дом

Също така, докато са във Вашингтон, кралят ще се обърне към Конгреса — момент, който ще бъде дипломатическият връх на визитата

В Ню Йорк ангажиментите ще включват посещения на мемориала на 11 септември, където кралят и кралицата ще се срещнат с първите реагиращи служби, както и участие в обществен проект в Харлем, събитие, посветено на грамотността по случай стогодишнината на Мечо Пух, бизнес събитие и бляскав прием

Във Вирджиния кралят, който е запален природозащитник, ще посети национален парк и ще се запознае с част от културата на Апалачите, срещайки се с местни коренни народи. Ще има и обществено тържество по повод 250-ата годишнина от независимостта.

След напускането на САЩ кралят ще посети Бермудите, преди да се върне в Обединеното кралство.

След скандала с Андрю Маунтбатън-Уиндзор се засилват призивите кралските посетители да се срещнат с жертвите на Епстийн, включително от американския конгресмен Ро Хана, оцелялата от Епстийн Лиза Филипс и семейството на покойната Вирджиния Джуфре.

Това няма да бъде възможно, според източници от двореца, които твърдят, че подобна среща може да застраши съдебни производства и да попречи на правосъдието за жертвите.

Източникът каза: „Напълно разбираме и оценяваме позицията на оцелелите, но можем само да повторим, че нашата позиция е ясна – всичко, което потенциално може да повлияе на текущи полицейски разследвания и оценки, както и на всякакви възможни правни действия, произтичащи от тях, би било във вреда на самите оцелели в тяхното търсене на справедливост“.

Кралица Камила отдавна води кампании срещу домашното насилие, а нейна неотдавнашна реч беше възприета като съдържаща прикрити препратки към жертвите на Епстийн. „Към всеки оцелял от всякакъв вид насилие, много от които не са могли да разкажат историите си или не им е било вярвано – моля, знайте, че не сте сами“, каза кралицата по време на прием в двореца Сейнт Джеймс.

Държавните посещения се извършват от монарха от името на правителството на Обединеното кралство. Министерството на външните работи посочва, че това пътуване ще отбележи 250-ата годишнина от независимостта на САЩ и ще отпразнува партньорство на „споделен просперитет, сигурност и история“.

Тръмп винаги е говорил с уважение за кралското семейство и по-рано заяви в социалните мрежи, че „очаква с нетърпение да прекара време с краля, към когото изпитва голямо уважение. Това ще бъде СТРАХОТНО!“.

Но визитата идва в момент на необичайно напрегнати отношения, като Тръмп отправя остри коментари към министър-председателя сър Киър Стармър във връзка с разногласията около войната с Иран.

Програмата на посещението подсказва, че ще има малко възможности медиите да чуят краля и президента на САЩ да разговарят извън предварително подготвени речи. Има съществени различия в характерите и възгледите на Тръмп и крал Чарлз, които може да се наложи да бъдат оставени настрана по време на визитата.

Сър Киър публично призна скорошното напрежение между „Даунинг стрийт“ и Белия дом. „Зрелите съюзи не са свързани с това да се преструваме, че различията не съществуват; те са свързани с това да ги разглеждаме директно, с уважение и с фокус върху резултатите“, каза той по-рано тази година по повод американските мита и заплахите към Гренландия.

Кралските посещения често са се провеждали на фона на политически сътресения.

През 1957 г. кралица Елизабет II посещава президента Дуайт Айзенхауер след кризата около Суецкия канал, която нанася сериозни щети. Нейната задача била да помогне за възстановяване на разклатените отношения между Обединеното кралство и САЩ.

Покойната кралица също така посещава САЩ през 1976 г., за да отбележи 200 години от американската независимост, в момент когато страната все още се съвзема от последиците от скандала „Уотъргейт“ и оставката на президента Ричард Никсън.

Разкривайки подробности за пътуването този месец, говорител на Бъкингамския дворец намекна за настоящото международно напрежение. „Посещението също така признава предизвикателствата, пред които са изправени Обединеното кралство, Съединените щати и нашите съюзници по света; това посещение е момент да потвърдим и обновим двустранните си връзки, докато се справяме с тези предизвикателства заедно, в националния интерес на Обединеното кралство“, каза говорителят.

Кралят ще признае тези предизвикателства в речта си пред Конгреса, която ще бъде едва второто подобно обръщение, след като кралица Елизабет изнесе първото през септември 1991 г.

Освен двустранната среща между краля и Тръмп, кралица Камила и Мелания Тръмп също ще проведат съвместен ангажимент.

След държавното посещение кралят ще направи първото си пътуване като монарх до британска отвъдморска територия, като ще прекара три дни в Бермудите.

Говорител на Бъкингамския дворец заяви, че той ще посети музейна изложба, посветена на историята на Бермудите, за да задълбочи „собственото си разбиране за връзката ѝ с трансатлантическата търговия с роби“. Планира също така да се срещне с млади хора, участващи в „жива класна стая“, която съхранява местната природна среда.