Свидетелства за изнасилвания и "ферма за бебета": Какво се е случвало в ранчото "Зоро" на Епстийн

Н ови разкрития хвърлят светлина върху предполагаеми тежки престъпления, извършвани в ранчото "Зоро" на Джефри Епстийн в щата Ню Мексико, включително твърдения за дрогиране и изнасилвания на млади мъже, както и други шокиращи обвинения.
"Множество млади мъже" са били дрогирани и изнасилвани в ранчото "Зоро" на Джефри Епстийн, според нов разтърсващ доклад, който описва ужасяващи обвинения - от убийства до отвличане на бебета от майките им в имота на осъдения педофил в Ню Мексико.
"Мъж твърди, че се е срещнал с Джефри Епстийн и е бил отведен в ранчото, където е бил дрогиран", заяви членът на Камарата на представителите на САЩ Мелани Стенсбъри (демократ от Ню Мексико) в предаване на "60 Minutes Australia", излъчено в неделя, съобщава в. "The Sun".
"Той описва в детайли сцена, в която множество млади мъже са били изнасилени в ранчото пред очите му, след като е бил дрогиран", добави Стенсбъри, която е сред водещите защитници на жертвите на Епстийн.
"Джефри Епстийн и Гислейн Максуел бяха серийни насилници, истински свръххищници, и това беше начинът, по който живееха живота си", заяви тя.
Разследват твърдения за тела, погребани близо до ранчото на Джефри Епстийн
Не е ясно как Стенсбъри е получила подробностите за предполагаемите злоупотреби, но изявленията ѝ идват на фона на мащабно разследване в щата Ню Мексико, насочено към ранчото "Зоро", първото по рода си след като милионерът финансист се самоуби през 2019 г. в затворническа килия в Манхатън, след ареста му по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.
Разследването е било провокирано от анонимни твърдения от 2019 г., според които Епстийн и Максуел са удушавали жени по време на "груб фетишистки секс" и са ги погребвали в ранчото, обвинения, които отново изплуваха след публикуването по-рано тази година на документи от разследването на ФБР.
"Тази конкретна информация за изнасилени мъже съвпада с модела на други злоупотреби, транспортиране и трафик на жени", каза Стенсбъри. "Затова това предизвика тревога у мен."
"Съществуват стотици твърдения от жени, преживели изключително мрачни събития", допълни тя. "Затова сме напълно ангажирани да стигнем до истината за случилото се в Ню Мексико и в този имот."
Чонте Дейвис, която е била снимана да прави масаж на раменете на бившия президент Бил Клинтън, заяви пред "60 Minutes", че е прекарала безброй часове в ранчото, чувствайки се "като мишка в капан".
"Имаше много време, в което стоях в стаята си като мишка в капан, чакайки някой да почука на вратата и да каже: "Джефри е готов за масажа си", разказа тя, обяснявайки какво означава това за нея.
"Изнасилване, пълно, насилствено сексуално насилие", каза Дейвис.
Тя също така разказа за случаи, при които момичета се събуждали в ранчото с лекари над тях, след като върху тях са били извършвани неизвестни медицински процедури.
"Има и разказ за бебе, което действително е било родено, а Гислейн го е взела", заяви тя. "Спомням си, че подслушвах разговори за създаване на перфектно бебе от перфектен генетичен материал."
Подобни обвинения, че Епстийн е искал да превърне ранчото "Зоро" в нещо като "ферма за бебета", за да изгради изкривената си представа за висша раса, се появиха още след ареста му през 2019 г.
Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар
"Ранчото "Зоро" вероятно беше най-зловещото място,огромно, тихо и буквално насред нищото, заобиколено от планини и пустош на километри", каза Дейвис.
Тя постави под съмнение дали пълната истина за случилото се там някога ще излезе наяве.
"Който и да стои зад прикриването, е положил огромни усилия, за да гарантира, че всичко ще остане скрито", заяви тя. "Не мисля, че някога ще има пълно разкриване на истината."
Ранчото "Зоро" така и не е било напълно претърсено, след като федералното правителство е разпоредило на властите в Ню Мексико да прекратят действията си през 2019 г., тъй като не е имало "достатъчно основания" за обиск.
Законодатели като Стенсбъри се надяват да променят това. Тя заяви пред "60 Minutes Australia", че възнамерява да превърне "досиетата на Епстийн в съдебни процеси срещу Епстийн".
