Бивш посланик на ООН: Терористи може да пренасят химически оръжия през границата на САЩ

Д жон Болтън, бивш съветник по националната сигурност на бившия президент Доналд Тръмп, предупреди за сериозни заплахи за националната сигурност на САЩ на фона на притока на мигранти по южната граница в интервю за Newsweek.

Имиграцията се превърна в основен въпрос преди президентските избори през 2024 г., а Джо Байдън се сблъска с нарастващ контрол върху действията на администрацията му по отношение на южната граница на фона на рязкото увеличаване на броя на незаконно преминаващите мигранти.

През декември около 300 000 мигранти - близо 10 000 на ден - са влезли в Съединените щати през Мексико, според данни на Митническата и гранична охрана (МГО). Миналата година федералните гранични агенти са се сблъскали с общо около 2,5 млн. мигранти, което надхвърля предишния рекорд от 2022 г. Много законодатели призоваха Байдън да упражни изпълнителната власт, но вместо това той призова Конгреса да приеме двупартиен законопроект за гранична сигурност.

"Този закон е противоконституционен“: Какво се случва на границата между САЩ и Мексико

Болтън, бивш посланик на ООН, който изпълняваше длъжността съветник по националната сигурност от 2018 до 2019 г. по време на президентството на Тръмп, изрази най-големите си притеснения относно американско-мексиканската граница по време на телефонно интервю за Newsweek.

"Много съм притеснен, че границата е толкова отворена. Вече знаем, че престъпните наркокартели се възползват от слабостите в нашата защита на границата. Притеснен съм, че през границата могат да дойдат терористи. Тъй като това е по-безопасно, отколкото да се минава през летища и митнически пунктове, може да има шпионски агенти от чужди правителства", казва Болтън.

Болтън посочва, че се опасява, че сегашното управление на границата улеснява хората да се промъкват в страната и евентуално да внасят химически и биологични оръжия. Болтън също така коментира нарастващия брой китайски граждани, които се срещат на границата през последните месеци. През декември на границата е имало повече от 5000 срещи с мигранти с китайско гражданство.

Andy Vermaut shares:Terrorists May Be Smuggling Chemical Weapons Across Border: John Bolton: … protection. I'm worried terrorists may come… https://t.co/Z6nNMXPsMJ Thank you. #AndyVermautFightsTerrorismEveryDay #TerroristsAreNeverReligiousOrSpiritualBeings #StopTheHateNow pic.twitter.com/MN3EsTl6zQ