Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

П редседателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен разкри днес подробности за това как Европейският съюз ще подкрепи Украйна с 90 милиарда евро през следващите две години, включително 60 милиарда евро за подпомагане на украинската армия, предаде ДПА.

"Всички искаме мир за Украйна и затова Украйна трябва да бъде в позиция на сила", заяви Фон дер Лайен в Брюксел, няколко седмици преди четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на руските сили в Украйна.

Пакетът от заеми ще осигури "стабилно и предвидимо финансиране" и "потвърждава непоколебимата ангажираност на Европа към сигурността, отбраната и бъдещия просперитет на Украйна, каза председателката на ЕК.

Две трети от средствата са предназначени за военна подкрепа.

Украйна е длъжна да изразходва средствата за оборудване, произведено в Украйна и Европа, но може да закупува оръжие и от други места, ако необходимото оборудване не е налично в Европа, уточни Фон дер Лайен. "С военната помощ Украйна може да се противопостави на Русия и в същото време да се интегрира по-тясно в отбранителната промишлена база на Европа", добави тя.

Останалите 30 милиарда евро са предназначени за подкрепа на бюджетните нужди на Киев, но са обвързани с по-нататъшни реформи в областта на демокрацията, върховенството на закона и мерките за борба срещу корупцията.

Условията са "да се гарантира, че Украйна продължава по пътя си за присъединяване към Европейския съюз" и "тези условия не подлежат на преговори за никаква финансова подкрепа", заяви Фон дер Лайен, като изрази надежда, че първото плащане към Киев може да бъде направено още през април, след като Европейският парламент и държавите от ЕС разгледат предложението.