"Те са наши съседи": Молдова определи като геноцид инвазията на Русия в Украйна

М олдовският парламент прие декларация, в която осъжда инвазията на Русия в Украйна като геноцид, съобщи „Киев индипендънт“.

Определението за геноцид е базирано на насилствената депортация на украински деца.

Според базата данни "Деца на войната" на украинското правителство е потвърдено, че най-малко 19 500 украински деца са отвлечени от Русия от началото на пълномащабното й нахлуване в Украйна, а по-малко от 400 са върнати у дома.

60 депутати, включително 59 от управляващата Партия на действието и солидарността (ПАС), гласуваха в подкрепа на декларацията. Партиите, които имат тесни връзки с Москва, отказаха да участват в гласуването.

"С тази резолюция парламентът на Република Молдова заявява, че отричането на съществуването на украинската нация, както и всички нехуманни политики, провеждани от Руската федерация срещу децата на Украйна, попадат в обхвата на определението за геноцид, дадено от Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид", заяви заместник-председателят на молдовския парламент Дойна Герман.

