Танкер, натоварен с втечнен природен газ, гори край бреговете на Йемен

Т анкерът, натоварен с втечнен природен газ "Ем Ви Фалкон" (MV Falcon), е пламнал и е бил отнесен от течението край бреговете на Йемен, след като е съобщил за експлозия, която е принудила членовете на екипажа му да изоставят кораба, съобщиха от военноморската мисия на Европейския съюз "Аспидес" в изявление, цитирано от Ройтерс.

Причината за експлозията е неясна, казват от "Аспидес", добавяйки, че 15% от кораба, плаващ под флага на Камерун, е в пламъци, според първоначалните данни.

#أسبيدس: اندلاع حريق ضخم في ناقلة الغاز المسال MV FALCON إثر انفجار جنوب شرق #ميناء_عدن pic.twitter.com/7s9qZQ9IM0 — قناة اليمن اليوم الفضائية (@yementdy) October 18, 2025

Поради риска от по-нататъшни експлозии, тъй като танкерът е бил напълно натоварен с втечнен природен газ, от "Аспидес" заявяват, че са посъветвали корабите в района да стоят на безопасно разстояние от пострадалия плавателен съд.

Провежда се операция по спасяването на 26-те членове на екипажа.

Досега 24-ма моряци са били спасени от два търговски кораба, плаващи наблизо. Един от членовете на екипажа е останал на борда, а друг е обявен за изчезнал, уточняват от мисията на ЕС, добавяйки, че гръцка фрегата е била изпратена близо до мястото на инцидента.

MV Falcon е пътувал от пристанището Сохар в Оман до Джибути, съобщи по-рано британската охранителна фирма "Амбри".

Експлозията е станала докато корабът е плавал на 113 морски мили югоизточно от пристанище Аден.

Fire in the Gulf of Aden: LNG tanker MV Falcon ablaze, two missing



A major incident unfolded today in the Gulf of Aden. The EUNAVFOR Operation Aspides confirmed that the LNG tanker MV Falcon caught fire during transit.

Search and rescue operations are underway: 24 crew members… pic.twitter.com/gjDC1zAwra — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2025

Източници, отговарящи за морската сигурност, съобщиха, че в района не са засечени нито ракети, нито безпилотни летателни апарати.

От "Амбри" добавиха, че според тях танкерът не отговаря на профила, който имат целите на свързаните с Иран йеменски хуси, които са предприели множество атаки срещу кораби в Червено море от 2023 г. насам, заявявайки, че действат в солидарност с палестинците заради войната в Газа.

Атаките нарушиха търговските потоци през Червено море и Суецкия канал, един от най-натоварените корабни маршрути в света.