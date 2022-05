Кинофестивалът в Кан: Талантите на 75-то издание

Б ратя Дарден, Кроненбърг и Корееда са някои от талантите, които се очаква да видим наред с постоянните си участници филмовият фестивал в Кан. Погледът на тазгодишното 75-о издание на проявата е насочен към Остин Бътлър, Лола Киворон, Саид Рустаи, Ли Джун-дже и Джеси Айзeнбърг, предаде Франс прес.

Фестивалът в Кан обяви официалната си селекция



Остин Бътлър

Той предоставя чертите си на Краля на рока: едва 30-годишен, американецът Остин Бътлър изпълнява главната роля в биографичния музикален филм "Елвис" на австралиеца Баз Лурман. Бътлър, който освен като актьор, се изявява и като певец и модел, и още от тийнейджърските си години се снима в сериали на "Дисни", е една от изгряващите звезди на Холивуд.

Последното доказателство? Появата му на галата на музея "Метрополитън", където предизвика сензация подръка с модела Кая Гербер. Освен в сериали, Остин Бътлър се е снимал в много филми, сред които "Имало едно време в Холивуд" на Куентин Тарантино и "Мъртвите не умират" на Джим Джармуш.



Лола Киворон

"Родео" - първият игрален филм на 31-годишната френска режисьорка Лола Киворон, е сред най-чаканите на 75-ия кинофестивал в Кан. Продукцията ще бъде показана извън конкурсната програма. Фестивалният директор Тиери Фремо обаче предупреди публиката, че във филма не става въпрос за известните градски родеа във френските предградия.

Родом от предградията на Париж, Киворон е учила в престижното филмово училище "Феми". Режисьорката е забелязана с късометражния си филм "Au Loin Baltimore", който през 2016 г. попада в селекцията на кинофестивала в Локарно. Лола Киворон е режисирала четири късометражни филма. Всички те са заснети в парижките предградия.

Саид Рустаи

След Аббас Киаростами, отличен със "Златна палма" през 1997 г. за "Вкусът на черешата", Джафар Панахи и Асгар Фархади, нарича ли се иранското възраждане Саид Рустаи? Познат на широката публика с вълнуващия трилър "Законът на Техеран", 32-годишният ирански режисьор попада директно в конкурсната програма с филма си "Братята на Лейла".

Роден през август 1989 г. в квартал на Техеран, Саид Рустаи принадлежи към новата гвардия на иранските режисьори. По отношение на стила си той твърди, че е "социално ангажиран към класата, в която живее", като във филмите му "нищо не е символично".

Ли Джун-дже

Погледът на кинофестивала в Кан е насочен и към прехода зад камера на 49-годишния южнокорейски актьор Ли Джун-дже, прочул се с главната си роля в хитовия сериал "Игра на калмари". Джун-дже ще премине за първи път по червения килим като режисьор.

Представен извън конкурсната програма, филмът му "Лов" е политически трилър, чието действие се развива през 80-те години на миналия век на фона нахлуването в Южна Корея на северната й съседка. Освен, че застава зад камерата, Ли Джун-дже изпълнява и една от централните роли.

Суперзвезда в родината си, Джун-дже и преди е гостувал в Кан, за да представи филма "Прислужницата" на режисьора Им Сан-су.

Джеси Айзенбърг

Превъплъщението му в образа на Марк Зукърбърг в "Социалната мрежа" (2010) го превърна в звезда: на 38 години Джеси Айзенбърг се чувства еднакво добре както в блокбастъри като "Зомбиленд" или "Батман срещу Супермен" на Зак Снайдър, така и в по-интимни филми като "Вивариум" на Лоркан Финеган. Айзенбърг ще представи в Кан първия си игрален филм като режисьор "Когато приключите със спасяването на света" ("When You Finish Saving The World"). Продукцията с Джулиан Мур в главната роля проследява взривоопасната връзка между политически ангажирана майка и нейния син музикант, който търси слава в социалните мрежи.