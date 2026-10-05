„Така ли ще умреш? Така ли ще умрат момичетата ти?“: Майка на 4 деца говори за ужаса на отвлечения самолет

М айка, която седяла с четирите си малки дъщери на борда на самолета на FlyDubai, когато той бил отвлечен от заподозрян терорист, казва, че е имала само едно нещо да каже на децата си: „Молете се за чудо“.

39-годишната Литал Хиршл-Шахар разказва, че в сряда на борда на полет 1073 на FlyDubai за Израел избухнал хаос, когато някой близо до предната част на кабината започнал да крещи, че пилотът е нападнат и че в пилотската кабина има голямо количество кръв.

„Всичко се случи толкова бързо и самолетът просто започна да пада. Беше толкова страшно и лудо… Всички мислехме, че ще умрем“, казва Хиршл-Шахар пред The New York Post.

„Говорех с Бога нонстоп, вярвайки, че молитвата е единственото нещо, което може да ни спаси. Казах и на дъщерите си да се молят. Имахме нужда от чудо и не можех да не си помисля: „Така ли ще умреш? Така ли ще умрат момичетата ти?“, споделя още майката.

Хиршл-Шахар разказва, че се връщала от семейна почивка в Сингапур и Тайланд с четирите си момичета – на възраст 14, 11, 7 и 5 години, когато вторият пилот Хамам ал-Хамами се опитал да отвлече самолета.

Пилотът Смит Маччар, който бил прободен няколко пъти по време на атаката, се преборил с ал-Хамами достатъчно дълго, за да отвори вратата на пилотската кабина, предупреждавайки всички за случващата се криза.

„Чухме жена в бизнес класа да крещи. Тя звучеше толкова уплашена, по начин, който никога няма да забравя“, спомня си Хиршл-Шахар.

Водопроводчикът Янив Хаюн, който седял зад паникьосаната майка и нейните дъщери, бил сред мъжете, които веднага се притекли на помощ, за да помогнат на пилота и да спрат ал-Хамами, който според информациите атакувал контролния панел, за да свали самолета.

По време на сблъсъка самолетът се пикирал, падайки с около 18 000 фута (около 5500 метра) в рамките на 12 минути.

Но Хаюн и спътниците му успели бързо да обезвредят ал-Хамами и да окажат първа помощ на Маччар, като водопроводчикът помогнал за стабилизирането на полета, използвайки наученото от канадския документален сериал за самолетни катастрофи „Разследване на самолетни катастрофи“ (Mayday).

На борда имало и двама пилоти, които не били на работа в момента, и те помогнали на самолета да извърши извънредно кацане в Саудитска Арабия, като летателният апарат пристигнал безопасно въпреки щетите по кормилото за посока.

„Това беше просто чудо, обвито в чудо, обвито в чудо“, казва Хиршл-Шахар. Семейството вече е у дома и се възстановява от преживяното, като 7-годишната дъщеря на Хиршл-Шахар е вдигнала температура от стреса на събитието.

Хиршл-Шахар споделя, че също така е трябвало да се сблъска с коментари в социалните мрежи, твърдящи, че опитът за отвличане е бил инсцениран, което омаловажава ужаса, който тя и останалите 173 пътници е трябвало да преживеят.