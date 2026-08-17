Тайните бази за дронове на Путин: Разследване разкри новата заплаха пред НАТО

Р усия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове дълбоко в територията на НАТО. Разследване на The Telegraph разкрива 10 бази на Кремъл с новопостроени площадки за изстрелване на най-усъвършенстваните руски дронове камикадзе с голям обсег.

Някои от базите вече се използват за обстрел на Украйна, като близостта им до границата подпомага масираните въздушни атаки, заобикалящи намаляващите противовъздушни отбрани на Киев.

Те обаче представляват и дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин.

Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война, като някои от базите поставят най-мощните дронове на Русия в обсега на Варшава.

Европейски и американски разузнавателни служби вярват, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска територия, ракетни атаки или удари с дронове срещу критична инфраструктура, или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украйна.

Представител на НАТО заяви пред The Telegraph, че военният алианс е „готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия“ и ще продължи да „подобрява готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително от дронове“.

Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, The Telegraph идентифицира най-малко 59 нови пускови релси, механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с твърдо крило вместо традиционна писта, край границата на Русия с Беларус и Украйна.

Някои от хъбовете за дронове са преустроени от военни бази и цивилни летища, докато допълнителни площадки за изстрелване са изградени сред природата в Русия.

Изображения, анализирани от DroneSec, фирма за разузнаване в сферата на дроновете, показват, че около 20 от новомонтираните релси изглеждат удължени, което показва способността им да изстрелват най-новите атакуващи дронове на Кремъл с голям обсег.

Москва модернизира с бързи темпове своята версия на иранския дрон „Шахед“, внедрявайки по-нови реактивни високоскоростни варианти, способни да достигат цели на близо 1000 километра. Използването на новите варианти от идентифицираните бази би поставило удари срещу столицата на Полша в обсега на Путин.

Няма индикации, че Русия планира подобна атака, но лидерите на НАТО се подготвят за бъдещ конфликт.

Кремъл твърди, че по-бавни и по-стари модификации на дроновете биха могли да достигнат и бреговете на Обединеното кралство, но е изключително вероятно всеки опит за удар срещу Британия от тези бази да бъде прихванат.

Най-новите модификации, наречени „Геран-4“ и „Геран-5“, могат да летят достатъчно бързо, за да избегнат системите за противовъздушна отбрана, докато носят 90-килограмов полезен товар, според документи на украинското правителство, изтекли в мрежата. Военното разузнаване на Украйна (ГРУ) също така предупреди, че Русия въоръжава дроновете „Геран“ с ракети „въздух-въздух“, за да атакува самолети, защитаващи Киев.

Изображенията разкриха значително увеличение в присъствието на високотехнологични дронове, като в една от базите има достатъчно капацитет за съхранение на повече от 1000 дрона на място едновременно. На редица ключови места са в процес на изграждане допълнителни пускови релси, което подчертава амбицията на Москва да увеличи заплахата от дронове.

Според информация на The Telegraph базите се снабдяват от редица фабрики за боеприпаси, разпръснати из страната, включително специалната икономическа зона „Алабуга“ - кампус за производство на руски дронове, бълващ 6000 единици годишно.

Кремъл „значително е разширил“ мрежата си от дронове в опит да „атакува Украйна и да държи държавите от НАТО под заплаха от подобни атаки“, според Майк Моник, главен изпълнителен директор и основател на DroneSec, който е анализирал сателитните снимки.

Моник добави: „Това разширяване на площадките за изстрелване показва как Русия е увеличила способността си да изстрелва по-голям брой дронове, докато в същото време използва технологии, за да направи използваните типове дронове по-трудни за прихващане. Тези два елемента се комбинират, за да се увеличи общият брой безпилотни летателни системи, които Русия може да използва за атаки срещу Украйна, и да се увеличи трудността, пред която са изправени украинските сили при прихващането на новите руски модели“.

Представител на НАТО заяви пред The Telegraph: „Дроновете фундаментално промениха характера на съвременната война и се превърнаха в решаващ фактор на бойното поле. Ние бързо разширяваме способността си да произвеждаме, управляваме и неутрализираме дронове в големи мащаби“.

Разследването на The Telegraph разкрива подробности за бързото разширяване на възможностите на Кремъл в сферата на дроновете и поставя тревожни въпроси относно амбицията на Путин да увеличи заплахите срещу съюзниците от НАТО.

Данните за проследяване от открити източници показват, че седем от 10-те бази, идентифицирани от The Telegraph, са били използвани по време на някои от неотдавнашните бомбардировки на Москва срещу Киев.