Тайната среща на върха, която се опита да спре смъртоносните рап войни

П реди рап враждите между източното и западното крайбрежие, които доведоха до убийствата на Тупак Шакур и Notorious B.I.G. през 90-те години, легендарният продуцент Куинси Джоунс свика тайна среща, на която призовава за прекратяване на насилието.

През 90-те хип-хопът изживяваше възход, но мнозина артисти и криминални личности, които пробиха в индустрията, са нямали примери за успешен път, който да следват. Единствено Куинси Джоунс, който е преминал през банди и трудни моменти в младостта си, е бил готов да им предостави такъв пример, пише ВВС.

В миналото си емблематичният продуцент е бил член на банда и дори е намушкан на седем години в Чикаго, но по-късно става основна сила в американската музика, работейки с велики като Рей Чарлз, Франк Синатра и Майкъл Джексън, преди да почине на 91-годишна възраст този ноември.

Legendary producer Quincy Jones has passed away at the age of 91 pic.twitter.com/1DXzt0EFjg