Украйна превзе руска позиция само с роботи, без войници

У краинските въоръжени сили за първи път от началото на инвазията на Русия, превзеха руска позиция, използвайки единствено дронове и роботи, без участие на пехота. Това съобщи президентът Володимир Зеленски, като уточни, че руските войници са се предали.

По думите му, през последните три месеца украинските наземни роботизирани системи са изпълнили над 22 000 мисии. Сред използваните системи са „Рател“, „Термит“, „Ардал“, „Рис“, „Змии“, „Протектор“, „Воля“ и други.

Зеленски благодари на всички, ангажирани в разработването и производството на тези технологии - от инженери и лаборатории до производствени и ремонтни бази.

Зеленски: Дроновете компенсират недостига на други оръжия

Той подчерта, че Украйна е „незаменима в много отношения“ благодарение на своя опит, експертиза и технологични разработки.

В обръщение към служители в отбранителната индустрия той представи нови украински оръжия, включително дронове и ракети като „Фламинго“. Отбелязано беше и постижение с далекобойност от 1750 километра, като Зеленски подчерта, че това не е въпрос на рекорди, а на „справедливост, която достига злото навсякъде по света“.

Той посочи и други разработки като „Сичен“, „Люти“, „Морок“, „Барс“, „Обри“ и Еф Пи като доказателство за напредъка на украинските военни технологии.

Зеленски нареди да бъдат създадени дронови войски

Зеленски съобщи още, че тази седмица ще се проведат преговори с европейски партньори за създаване на съвместна система за противовъздушна отбрана.

„Или Украйна ще стане неразделна част от системата за сигурност на Европа, или някои в Европа рискуват да станат част от руския свят“, заяви той.

Зеленски: Скоро това ще се превърне в ужасяваща реалност за руските окупатори

Същевременно чуждестранна делегация е посетила Украйна, където са ѝ били представени нови разработки на отбранителната индустрия.

По-рано беше съобщено, че програмата „Дрон лайн“, финансирана с 880 милиона долара и действаща от март 2025 г., която осигурява постоянно присъствие на дронове на фронта, е допринесла за елиминирането на над 30 000 руски войници.