Тайланд и Камбоджа се срещат утре в Малайзия за мирни преговори

И зпълняващият длъжността премиер на Тайланд Фумтхам Вечаячай ще се срещне утре в Малайзия с камбоджанския си колега Хун Манет, за да разрешат кризата, довела до кръвопролитни сражения по границата между двете страни, съобщи днес канцеларията на тайландския министър-председател, цитирана от Франс прес.

Thai and Cambodian prime ministers accepted Malaysia as mediator and will meet tomorrow in Kuala Lumpur to find ways to end the bloody border conflicts, starting last Thursday, said Malaysia’s Foreign Minister Mohamad Hasan today.



Mohamad said Thailand’s acting prime minister,… pic.twitter.com/rvqurKaC3G