Кървава ескалация: Гранични боеве между Камбоджа и Тайланд с 33 жертви

С блъсъците по границата между Камбоджа и Тайланд са довели до 33 загинали от двете страни на границата, според последните налични данни, като Пном Пен призова съседната страна към "незабавно примирие", предаде Франс прес.

И двете страни твърдят, че действат в самоотбрана и призовават другата да спре боевете и да започне преговори, отбелязва Ройтерс.

Тлеещият отдавна граничен спор тлее прерасна тази седмица в сблъсъци с участието на бойни самолети, танкове, сухопътни войски и артилерийски обстрел – насилие, невиждано от 2011 г. насам, което накара Съвета за сигурност на ООН да се събере на спешно заседание.

🚨 #BREAKING : Fighting between Thailand and Cambodia escalates despite international calls for a ceasefire. Tensions show no sign of easing as border clashes continue. #Thailand #Cambodia pic.twitter.com/zf2FuwHl5W

Днес камбоджанското министерство на отбраната съобщи, че в страната са загинали 13 души и 71 са ранени. От своя страна тайландската армия съобщи, че вчера са загинали пет войници, с което броя на жертвите от тайландска страна достигна 20 (14 цивилни и шестима военни).

Общият брой на жертвите вече надхвърля този от предишната серия от големи сблъсъци по границата между двете страни, които отнеха живота на 28 души между 2008 и 2011 г.

Двете страни съобщиха за сблъсъци към 05:00 часа местно време. Пном Пен обвини тайландските сили, че са изстреляли "пет тежки артилерийски снаряда" срещу обекти в камбоджанската провинция Пурсат.

Артилерийска стрелба се чува от двете страни на границата, съобщават журналисти на АФП, намиращи се на терен.

Организацията "Хюман райтс уоч" призова и двете страни в граничния конфликт между Камбоджа и Тайланд да предприемат мерки за защита на цивилното население и гражданската инфраструктура, предаде ДПА

"Само за два дни боеве сблъсъците по камбоджанско-тайландската граница доведоха до смъртта и раняването на цивилни граждани, включително деца, и до разрушаване на медицински заведения и религиозни и културни обекти", заяви Джон Сифтън, директор на "Хюман райтс учо" за Азия.

"Тайландските и камбоджанските власти трябва да предприемат всички необходими мерки за защита на цивилното население и гражданската инфраструктура, както се изисква от международното хуманитарно право", добави той.

So Cambodia blasts rockets into a Thai 7-Eleven and a hospital—indiscriminately—and Thailand fires back with cluster bombs? Call it what you want, but this isn’t defense. It’s reckless. It’s dangerous. Stop the carnage and start acting like leaders. Peace!! pic.twitter.com/86HQHYbasc