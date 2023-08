Над 240 000 души получиха заповед да се евакуират: Тайфунът "Лан" връхлетя Япония

Т айфунът "Лан" връхлетя Япония, предадоха световните агенции.

Заради стихията бяха отменени близо 900 полета в страната, а над 240 000 души получиха заповед да се евакуират на безопасно място. Без ток останаха десетки хиляди домакинства.

Typhoon Lan Hits Western Japan, Sparks Flight Cancellations and Power Outages



The storm's heavy rain and strong winds have battered central and western Japan, leading to concerns about flooding and infrastructure damage. pic.twitter.com/npaJ0vVw0W