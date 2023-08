Отменени полети и затворени жп линии: Япония се готви за тайфуна "Лан"

Я пония се подготвя за тайфуна "Лан", отменяйки самолетни полети и железопътни курсове в централните райони на най-големия остров на страната - Хоншу, който се очаква да бъде връхлетян от стихията във вторник, предаде Ройтерс.

It’s a beautiful, rugged coastline here on Wakayama / Mie prefectural border but the weather’s really deteriorating now in these heavy rain bands #typhoon #Lan pic.twitter.com/Q0BvUo5Dy8

Седмата тропическа буря за сезона, която се движи над Тихия океан, близо до Централна Япония, се насочи на северозапад с 15 км/ч и максимална скорост на съпътстващите ветрове от 139 км/ч, съобщи японската метеорологична служба.

Прогнозите са тайфунът да достигне във вторник сутрин крайбрежието на префектура Вакаяма, а след това да продължи на север над два големи града - Осака и Киото. Метеорологичната служба на Япония предупреди за проливни дъждове и ветрове, както и за риск от наводнения и свлачища.

Японските авиолинии и авиокомпанията АНА отмениха редица полети на места, които са на пътя на бурята. Западнояпонските железници затвориха линията "Токайдо Шанкансен" на влака стрела между Осака и Окаяма.

"Лан" следва пътя на предишния тайфун "Ханун", който криволичеше в северозападната част на Тихия океан, преди да връхлети Южна Япония, а после да се отправи на север към Южна Корея, Китай и руския Далечен изток.

Signs #TyphoonLan is approaching. This is Tokyo on August 13 late afternoon. Public transportation could be seriously affected on August 14 and 15. pic.twitter.com/wh7LwHXw5s