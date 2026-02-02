Mъж откри цял град докато търсеше изгубените си кокошки: Невероятната тайна на Деринкую

П рез 1963 г. турчин става все по-раздразнен, след като кокошките му продължават да изчезват без следа. Докато ремонтира дома си, той забелязва упорита пукнатина в една от стените. Любопитен, той я отчупва и открива тесен проход, простиращ се в тъмнината. Това не е скривалището на изчезналите му домашни птици, а входът към древен подземен град.

Далеч от груба пещера, подземният комплекс е проектиран да поддържа напълно функциониращо общество за продължителни периоди. През цепнатините и нишите се намират безброй помещения, служещи като зали за срещи, конюшни, кухни, складови помещения, кладенци, жилищни пространства, складове за оръжие, винарски изби, гробници и затвори. Той дори разполага с десетки вентилационни шахти, които позволяват на свежия въздух да циркулира дълбоко в дупките на лабиринтоподобната структура.

Регионът на Анатолия, днешна Турция, винаги е бил важен геополитически обект, действайки като кръстопът между Азия и Европа. Ограден от Черно и Средиземно море, това стратегическо местоположение е допринесло за развитието на много богати култури, но също така е привличало постоянни вълни от нашественици.

Предвид този контекст, историците смятат, че Деринкую е функционирал предимно като място за убежище по време на периоди на война и преследване. Мнозина твърдят, че е започнал с хетите, култура, възникнала в Анатолия преди около 3600 години. Други смятат, че фригийците може да са построили мястото преди около 2800 години. По-сигурно е, че подземните тунели са били използвани от Персийската Ахеменидска империя, основана от Кир Велики през 550 г. пр.н.е.

Стените на Деринкую са гравирани с историята на човешката устойчивост. Надписи и параклиси показват, че гръкоговорящите християни са използвали тунелите, за да избягат от римското преследване в първите десетилетия на религията. Векове по-късно, тунелите са били използвани като скривалище за мюсюлмански араби по време на Арабско-византийските войни между 780 и 1180 г. сл. Хр., преди да осигурят убежище за християните отново след монголските нашествия през 14 век сл. Хр.

В днешно време подземният град Деринкую е туристическа атракция, която посетителите могат да видят със собствените си очи. Заедно с другите подземни градове на Кападокия, той е признат за обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

За съжаление, кокошките на турчина никога не са били открити.