Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

Незаконните тютюневи изделия били укрити в изолационни термопанели

2 февруари 2026, 12:11
711 000 къса (35 550 кутии) контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт "Лесово" в изолационни термопанели, превозвани с товарен автомобил.

Камионът с чужда регистрация пристига на МП "Лесово" на 29.01.2026 г. вечерта на входящо трасе в страната от Турция. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Румъния. На база анализ на риска е извършена щателна митническа проверка на автомобила.

В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура са установени подозрителни зони в товара. При последвалата физическа проверка, митническите инспектори откриват, че три от превозваните палети съдържат декларирани изолационни термопанели, които са изрязани и са пълни с цигари.       

Иззети са общо 711 000 къса (35 550 кутии) цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Стойността на контрабандните тютюневи изделия възлиза на над 100 000 евро.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Ямбол.

