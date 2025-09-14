Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

П ърва група болни и ранени деца от Газа пътува към Великобритания по правителствена програма за оказване на медицинска помощ, потвърди британското здравно министерство.

Премиерът Киър Стармър обяви още през юли, че Лондон ще евакуира палестински деца за лечение, след като повечето болници в ивицата Газа вече не функционират. По данни на правителството програмата е наложителна заради липсата на жизненоважни лекарства и консумативи, както и заради невъзможността медицинският персонал да работи в условия на сигурност.

„Очакваме децата и техните най-близки роднини да пристигнат във Великобритания през следващите седмици,“ заявиха от министерството, като уточниха, че подробности за полетите няма да бъдат оповестявани по съображения за сигурност.