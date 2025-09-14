Свят

Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

Премиерът Киър Стармър обяви още през юли, че Лондон ще евакуира палестински деца за лечение

14 септември 2025, 18:40
Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания
Източник: Getty

П ърва група болни и ранени деца от Газа пътува към Великобритания по правителствена програма за оказване на медицинска помощ, потвърди британското здравно министерство.

Премиерът Киър Стармър обяви още през юли, че Лондон ще евакуира палестински деца за лечение, след като повечето болници в ивицата Газа вече не функционират. По данни на правителството програмата е наложителна заради липсата на жизненоважни лекарства и консумативи, както и заради невъзможността медицинският персонал да работи в условия на сигурност.

„Очакваме децата и техните най-близки роднини да пристигнат във Великобритания през следващите седмици,“ заявиха от министерството, като уточниха, че подробности за полетите няма да бъдат оповестявани по съображения за сигурност.

Източник: БГНЕС    
Газа Великобритания Медицинска помощ Палестински деца Евакуация Болни и ранени деца Киър Стармър Британско правителство Криза в Газа Лечение
Последвайте ни
Верижна катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

Верижна катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?

Как Тръмп се превърна в говорител за обществото след смъртта на Чарли Кърк?

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

Първа група болни и ранени деца от Газа заминава за лечение във Великобритания

Огромна разлика в доходите на българите

Огромна разлика в доходите на българите

pariteni.bg
ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

ЕС дава сигнали, че ще отхлаби примката СО2 емисии около врата на индустрията

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Гледам тъжен филм… за една жена, която няма какво да облече.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Десетки хиляди протестират срещу режима на Ердоган в Анкара

Свят Преди 8 минути

Демонстрацията се провежда в навечерието на ключово съдебно заседание

а

Румъния: Русия руши сигурността в Черно море

Свят Преди 2 часа

Това се казва в изявление на Министерството на отбраната

„Все още търся равновесие“: Шарън Озбърн с първо послание след смъртта на Ози

„Все още търся равновесие“: Шарън Озбърн с първо послание след смъртта на Ози

Любопитно Преди 3 часа

Шарън използва Instagram, за да сподели едно от първите си публични изявления след смъртта на съпруга си

Снимката е илюстративна

Два влака дерайлираха в Русия, разследват саботаж

Свят Преди 4 часа

Двата инцидента станаха няколко часа след експлозия вчера късно вечерта

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Трима претенденти ще се борят за участие в приключението на живота си

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

Катастрофа между три коли на пътя Стара Загора – Димитровград, има пострадали

България Преди 5 часа

Движението в района на село Тракия е ограничено

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

От Барби до Сали Райд: Пътят на първите американки в Космоса

Любопитно Преди 5 часа

През 1978 г. НАСА обяви 35 нови астронавти за нова ера на космическите полети – и шест от тях бяха жени

Папа Лъв ХІV празнува 70-ия си юбилей

Папа Лъв ХІV празнува 70-ия си юбилей

Свят Преди 5 часа

В традиционната си неделна молитва той благодари на Бог, на роднините си и на всички, които се молят за него

8-те най-щури момента от историята

8-те най-щури момента от историята

Любопитно Преди 5 часа

Миналото е пълно с малко известни факти, които променят представите ни за събитията

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

Украйна удари Русия с над 360 дрона, пожар пламна в петролна рафинерия

Свят Преди 5 часа

Не се съобщава за пострадали при нападението

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Зеленски: Това е очевидно разширяване на войната от страна на Русия

Свят Преди 6 часа

Украинският президент заяви това след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния

Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

Откриха тялото на загинал при експлозията в бар в Мадрид

Свят Преди 6 часа

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Масовите протести в Непал: Броят на убитите достигна 72, ранените са над 2 000

Свят Преди 6 часа

Страната бе разтърсена от най-тежките безредици за последните десетилетия

Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Русия изстреля хиперзвукова ракета "Циркон" по време на ученията "Запад 2025"

Свят Преди 6 часа

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

България Преди 7 часа

Той се е блъснал в крайпътно дърво

<p>Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Радев е възможен</p>

Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Румен Радев е възможен

България Преди 7 часа

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, каза секретарят на президента по сигурност и отбрана

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg
1

Кои животни ще оцелеят след "края на света"

sinoptik.bg

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Edna.bg

Да влезем в час: Какво е “секстинг” и как да го овладееш?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локомотив София - Левски, стартовите 11

Gong.bg

Страхотен гол остави Гьозтепе на Мъри Стоилов непобеден (видео)

Gong.bg

Верижна катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg

Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му

Nova.bg