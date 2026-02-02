БНБ: Лихвите по потребителските кредити скочиха през декември

Л ихвите по потребителските кредити и разходите по тяхното обслужване скачат, отчита БНБ, съобщава Pariteni.bg.



Само за месец средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове и годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити се повишават с по 0.59 пр. п. съответно до 9.43% и 9.76% в края на декември.



При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се запазва на ниво от 2.48%, а ГПР по тези кредити нараства с 0.04 пр. п. до 2.90%.



Лихвата по другите кредити в левове спада с 0.27 пр. п. до 4.09%, а по заемите за Работодатели и самонаети лица – с 0.17 пр. п. до 4.18%.

Поскъпване има и при овърдрафта, като лихвата скача с 0.10 пр. п. до 13.83%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове намалява с 0.02 пр. п. до 21.48%.



Обемът на новите потребителски заеми се понижава с 9.3% (87.3 млн. лв.) до 854.9 млн. лв., а на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 4.1% (6.5 млн. лв.) до 166.6 млн. лв.

Сериозно увеличение се отчита при новоотпуснатите жилищни кредити - с 25% (278.1 млн. лв.) до 1.389 млрд. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 41% (106.3 млн. лв.) до 365.8 млн. лв.



Намаляват новите други кредити с 18.3% (5 млн. лв.) до 22.1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 29.8% (2.8 млн. лв.) до 6.7 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава с 36% (6.1 млн. лв.) до 10.9 млн. лв.

Депозити



Леко нарастване има на лихвите по депозити в лева - с 0.05 пр. п. до 0.85%, но по тези в евро намаляват с 0.20 пр. п. до 1.24%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.01%.



Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до 0.31%, а по тези в евро остава на ниво от 0.15%.



За месец новите депозити в левове се повишава с 63.9% (258.5 млн. лв.) до 662.9 млн. лв., а по депозитите в евро намаляват с 4.5% (12.5 млн. лв.) до 264.2 млн. лв.