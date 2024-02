След диагнозата на Крал Чарлз III: Заболяванията на кралското семейство (СНИМКИ)

С мята се, че членовете на кралското ревностно пазят тайна за здравословните си проблеми, но кралят не е първият, на когото е поставена сериозна диагноза на по-късен етап от живота.

Чарлз Трети започна лечение, след като му беше поставена диагноза "рак", а монархът се оттегли от публичните си задължения по съвет на лекарите. Смята се, че членовете на кралското семейство често пазят в тайна здравословните си проблеми, но Бъкингамският дворец заяви, че кралят е решил да "сподели диагнозата си, за да предотврати спекулации". В изявлението се добавя, че той е споделил диагнозата си и с "надеждата, че това може да помогне за общественото разбиране на всички онези по света, които са засегнати от рак".

В статията ще разгледаме други случаи на британски монарси, които са били диагностицирани със сериозно здравословно заболяване.

Крал Чарлз III е диагностициран с рак

Кралица Елизабет II

Майката на краля, кралица Елизабет II, като цяло е живяла в крепко здраве, но през февруари 2022 г. е диагностицирана с COVID-19. В месеците преди смъртта ѝ на 96-годишна възраст през септември 2022 г. имаше опасения за нейната подвижност, след като тя пропусна държавното откриване на парламента през същата година.

През октомври 2021 г. кралицата прекарва една нощ в болница "Крал Едуард VII" в центъра на Лондон, след като отменя посещение в Северна Ирландия - не е ясно защо е в болница.

Бъкингамският дворец съобщи, че тя е приета за "предварителни изследвания", но ден по-късно се е върнала в замъка Уиндзор в "добро настроение".

През 2013 г. Кралица Елизабет II е била приета в болница заради гастроентерит.

Queen Elizabeth II at Trooping the Colour 1968.#QueenElizabethII pic.twitter.com/6174N0Lzoh — RoyalistTilly (@RoyalistTilly) February 5, 2024

Принц Филип

Принц Филип, съпруг на кралица Елизабет II и баща на краля, почина на 99-годишна възраст през април 2021 г.

Месец по-рано той претърпява "успешна операция".

Sky News съобщава, че Филип е страдал от сърдечно заболяване.

През 2012 г. той пропусна тържествата по случай юбилея на кралицата, тъй като няколко дни се лекуваше в болница от инфекция на пикочния мехур.

През 2011 г. херцогът на Единбург беше откаран в болница с хеликоптер от Сандрингам поради болки в гърдите.

Той е лекуван за запушена коронарна артерия и е подложен на минимално инвазивна процедура с коронарен стент.

Две години по-рано принц Филип участва в автомобилна катастрофа, когато автомобилът му е ударен от друг автомобил. Той не е пострадал, но е бил прегледан от лекар като предпазна мярка.

I don’t know how Prince Phillip is trending because it’s not spelt correctly it’s Prince Philip and here is the legend himself #PrincePhilip pic.twitter.com/VVlgZ34FZk — Lee Hood (@Mofoman360) February 5, 2024

Принцеса Маргарет

Сестрата на кралицата получава няколко инсулта в годините преди смъртта си през 2002 г.

През 1999 г. тя сериозно опарила краката си в гореща вана, което повлияло на способността ѝ да ходи.

princess margaret was such a stunner pic.twitter.com/vzAFdhVDgd — 𝐌𝐨𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 (@retroowl3) February 2, 2024

Елизабет Боуз-Лайън

Майката на кралица Елизабет II, която почина на 101-годишна възраст през 2002 г., страдаше от постоянни язви на левия си крак и проблеми с бедрата, които затрудняваха ходенето в по-късните години от живота ѝ. През 1995 г. ѝ е сменена дясната тазобедрена става, а три години по-късно е сменена и лявата.

Princess Anne looks so much like her mother, she could be Queen Elizabeth, Jr. pic.twitter.com/PKBntr9Rdb — Paul Ladd (@PaulLadd1) February 5, 2024

Крал Джордж VI

През 1951 г. на крал Джордж VI, баща на кралица Елизабет II, е отстранена част от левия му бял дроб. Той така и не се възстановява напълно и умира година по-късно, когато става ясно, че е страдал от рак на белия дроб.

Крал Джордж VI е бил страстен пушач и в резултат на това е развил периферно съдово заболяване, причиняващо интермитентна клаудикация, което означава, че е изпитвал болка в мускулите поради липса на кислород.

The anniversary (72nd) of the death of King George VI at Sandringham, Norfolk. Invariably the Queen Mother spent the day quietly in contemplation at Royal Lodge; while the Queen reflected at Sandringham. Britain's wartime King! #britishroyalfamily #kinggeorgeVI #sandringham pic.twitter.com/IVTT5OF5s4 — RoyaltyRobert (@RobertP54606176) February 6, 2024

Едуард VIII

Едуард VIII, който е брат на крал Джордж VI и чичо на кралица Елизабет II, е абдикирал през януари 1936 г.

Подобно на брат си, той е бил пушач и умира през 1972 г. след като страда от рак на гърлото.

January 28, 1547 9 year old Edward VI , the son of Henry VIII and Jane Seymour became king of #England under the disastrous regency of first his uncle Edward Seymour, and then John Dudley (both of whom would be beheaded). He would reign for only 6 1/2 years. #HouseofTudor pic.twitter.com/fxpufrjiFB — Perry Bullock (@PerryBullock) January 28, 2024

Сара, херцогиня на Йорк

Сара, херцогиня на Йорк, която е омъжена за принц Андрю, е диагностицирана с рак на кожата през януари 2024 г. - само шест месеца след като е лекувана от рак на гърдата. Говорител на 64-годишната херцогиня заяви, че тя е била в "добро настроение" въпреки диагнозата.

Sarah, Duchess of York, has been diagnosed with breast cancer, The Sun newspaper reports.



The newspaper reports she has left hospital after a “successful” operation.



📸 PA pic.twitter.com/24e85VNEAI — Cameron Walker (@CameronDLWalker) June 25, 2023

Кейт, принцеса на Уелс

През януари принцесата на Уелс претърпя коремна операция в Лондон и се възстановява у дома след престой в болница. Оттогава тя се е върнала у дома в Уиндзор, като от двореца Кенсингтън заявиха, че здравословното ѝ състояние "отбелязва добър напредък".