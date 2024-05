Сърбия избра ново правителство

Ч леновете на парламента на Сърбия гласуваха на публично гласуване за новото правителство на Сърбия. 152 гласуваха "за", 61 "против" и без въздържали се.

Премиер ще бъде Милош Вучевич, а вицепремиер ще бъде Александър Вулин, бивш директор на Сръбската служба за сигурност и информация /БИА/.

През 2023 г. Александър Вулин попадна в "черния списък" на САЩ за незаконен трафик на оръжие, корупция и проводничество на руските интереси на Балканите, а в рамките на същата година беше награден с Ордена на Руската федерация, лично от директорът на руската Федерална служба за сигурност и генерал в руската армия Александър Бортников. Вулин, доскорошен шеф на БИА, е определян за дясна ръка на президента Александър Вучич.

