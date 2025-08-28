ЕК: Следим внимателно сериозната ситуация в Сърбия

Е вропейският съюз следи внимателно сериозната ситуация в Сърбия. Зачитането на върховенството на закона, независимостта на институциите и борбата с корупцията са от ключово значение.

Това заяви ръководителят на Генерална дирекция „Разширяване и Източно съседство“ на Европейската комисия Герт Ян Купман. Изявлението на Купман дойде по време на посещението му в сръбската столица Белград.

Протести и полиция в Сърбия

„Това са основните ценности, на които се гради Европейският съюз. Те са и исканията на студентите и гражданите, които протестират,“ каза Купман по време на среща с представители на опозиционни парламентарни групи.

Той отбеляза, че процесът на европейска интеграция може да допринесе за напредък в организацията и провеждането на честни избори. Купман подчерта, че всички социални актьори – правителство, опозиция и гражданско общество – трябва да участват в този процес, като самият ЕС също трябва да играе по-активна роля.