Проучване: Русия и Китай изместват ЕС в Сърбия

С ръбските граждани имат повече доверие в Русия и Китай, отколкото в Европейския съюз, според проучване на Евробарометър за възприятието за разширяването на ЕС в страните членки и страните кандидатки, цитирано от сръбската национална телевизия РТС.

Сръбските граждани имат най-голямо доверие в Русия - 59 процента, и в Китай - 57 процента и чак тогава в Европейския съюз - 38 процента. 39 на сто възприемат Китай като основен външен спонсор, докато 30 на сто посочват Русия, а 29 на сто - ЕС.

Анкетата показва, че като цяло населението на страните от Западните Балкани подкрепя процеса на евроинтеграция, с изключение на Сърбия. Докато подкрепата за присъединяване към ЕС в Албания е 91 процента, а в Република Северна Македония - 69 процента, в Сърбия тя е едва 33 процента.

Общо 45 на сто от анкетираните сръбски граждани посочват, че не вярват Сърбия някога да стане част от ЕС, като отново това е най-високият резултат в Западните Балкани. 26 на сто мислят, че присъединяването на страната ще отнеме още пет до петнадесет години и само 10 на сто вярват, че членството е постижимо в следващите пет години.

Като основна пречка пред членството на Сърбия в ЕС 26 процента от анкетираните посочват нерешените териториални спорове (с Косово - бел.ред.), докато други 26 процента смятат, че липсва достатъчно голям интерес от страна на ЕС за присъединяването на Сърбия. 24 процента са на мнение, че страната не е в състояние да изпълни исканите критерии.

Сред страните членки на ЕС най-голяма подкрепа има за присъединяване към блока на Черна гора (51 на сто) и Украйна (52 на сто), докато Сърбия получава най-голяма подкрепа в Кипър (72 на сто), Гърция (71 на сто) и България (63 на сто).