Съдът на ЕС застана на страната на заподозряната по "Катаргейт" Ева Кайли в дело за прозрачност

О бщият съд на Европейския съюз се произнесе в сряда в полза на бившата евродепутатка Ева Кайли, като отмени решението на Европейския парламент да ѝ откаже достъп до документи, свързани със съмнения за злоупотреба със средства, отпускани за парламентарни сътрудници, предаде Politico .

(Във видеото: "КАТАРГЕЙТ": Белгийската полиция обискира офисите на двама евродепутати)

Кайли, ключова заподозряна в продължаващия корупционен скандал "Катаргейт" в ЕС, е поискала документите на основание регламента на Съюза за прозрачност, но през юли 2023 г. Европейският парламент е отхвърлил искането ѝ, като се е позовал на опасения, че разкриването на информацията може да попречи на текущи съдебни производства.

Според Общия съд Европейският парламент неправилно е приложил правилата на ЕС за прозрачност, за да откаже достъп до документите, и е отхвърлил аргументите на институцията, че оповестяването би навредило на свързано съдебно дело или би нарушило принципа на правна справедливост.

Бивш евродепутат стана обвиняем по делото "Катаргейт"

"Исканите документи не са съставени за целите на производствата. Те не съдържат вътрешни позиции на Парламента, свързани с това дело", посочва Съдът.

Съдът обяснява, че предметът на документа, който Кайли е поискала, се различава от предмета на делото срещу нея.

The EU court has backed Qatargate suspect Eva Kaili in a transparency case.https://t.co/BHwODhyk3h