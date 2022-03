Съдия в САЩ отхвърли иска срещу принц Андрю

С ъдия в САЩ отхвърли иска на Вирджиния Джюфре срещу британския принц Андрю, когото обвинява в изнасилване, когато е била непълнолетна, съобщи Ройтерс.

Това стана, след като двете страни са постигнали извънсъдебно споразумение. Британското финансово министерство потвърди, че в споразумението не участват публични средства.

Attorneys for Prince Andrew and his accuser Virginia Giuffre file notice informing the court the parties have officially settled the case. https://t.co/952YzsRyB2