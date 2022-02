Колко ще струва на принц Андрю мълчанието на Вирджиния Джюфре

С поразумението между принц Андрю и обвиняващата го в сексуално насилие американка Вирджиния Джюфре е на стойност 12 милиона британски лири, предаде Франс прес, като цитира британските медии.

Жестоките думи на принц Чарлз към брат му Андрю

Според вестник „Телеграф“ британската кралица Елизабет Втора ще помогне на сина си, който е на 61 години, да плати договорената сума на бившата жертва на американския мултимилионер Джефри Епстийн и на нейната асоциация.

NEWS! The Queen could afford Prince Andrew’s settlement by making her own packed lunch and ditching Netflix, insists Kirstie Allsopp https://t.co/yavPQt2uur pic.twitter.com/tbRIlVvdwC — NewsThump (@newsthump) February 16, 2022

Точните финансови условия на сделката не бяха оповестени вчера, когато от съдебни документи стана ясно, че херцогът на Йорк „възнамерява да направи значително дарение на организацията, основана миналата година от Вирджиния Джюфре“. Тя е наречена "Speak Out, Act, Reclaim" и подкрепя жертвите на сексуален трафик.

Сбогом, Кралско височество! Принц Андрю губи титли и позиции

Таблоидът „Дейли мирър“ твърди, че принцът ще плати два милиона британски лири на тази организация, а останалите 10 милиона ще бъдат дадени лично на Джюфре, но не се уточнява дали тази сума включва доста високите адвокатски хонорари при подобни дела.

'Virginia Giuffre does not owe anyone in the public anything.'@jessphillips, the Shadow Minister for Domestic Violence and Safeguarding, told @emmabarnett about how she felt Prince Andrew's legal team used ‘every victim-blaming trick in the book’. https://t.co/F2u159dJzY pic.twitter.com/cqVkp2VkbY — BBC Woman's Hour (@BBCWomansHour) February 16, 2022

Други вестници посочват по-ниски суми, като "Гардиън" оценява, че сумата ще надхвърли седем милиона британски лири, без да се отчитат хонорарите на адвокати, които трябва да достигнат няколко милиона, докато "Дейли мейл" пише за "унижение от 10 милиона британски лири".

Говорителка на херцога на Йорк отказа коментар на запитване, отправено от Франс прес.

🔴EXCLUSIVE: The Duke of York will pay his accuser more than £12 million using money from the Queen — The Telegraph (@Telegraph) February 15, 2022

С това споразумение принц Андрю, който винаги отхвърлял обвиненията, избягва граждански процес в САЩ. Подобно дело би било особено неудобен за британското кралско семейство, в годината, в която Елизабет Втора отбелязва 70 години от възкачването си на престола.

Принц Андрю вече беше лишен от титлата Кралско височество и трябваше да се яви на процеса в САЩ като частно лице.

Вирджиния Джюфре заведе през лятото дело в САЩ срещу херцога на Йорк, като го обвинява, че я е изнасилил, когато е била на 17 години и непълнолетна според американските закони. Тя настоява, че е била жертва на трафик от страна на финансиста Джефри Епстийн, за да прави секс с принц Андрю в Лондон.