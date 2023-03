Съдебен спор между "Амнести интернешънъл" и бивша служителка, заради Навални

Б ивша служителка на "Амнести интернешънъл", критикувала обявяването на хвърления в затвора руски опозиционер Алексей Навални за човек, лишен от свобода заради убежденията си, въпреки негови предишни антиимигрантски изказвания и уволнена, подаде иск срещу неправителствената организация, който се гледа днес от лондонски съд, предаде Франс прес.

Айша Джънг работи 17 години за "Амнести интернешънъл", по-специално в Беларус, а разногласията ѝ с НПО датират от май 2021 г., когато организацията решава да възстанови статуса на Навални, затворник в Русия от над две години, като "вкаран в затвора заради убежденията си".

